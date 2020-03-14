ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё

14.03.2020 17:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным. 

Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы? 

Максим Галкин 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Филипп Киркоров 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Виктор Добронравов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/viktor_dobronravov 

Фёдор Добронравов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/whitehallspbstu и instagram.com/okino2020 

Николай Басков 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/nikolaibaskov 

Данила Козловский 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/danilakozlovsky 

Андрей Малахов 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/malakhov007 

Максим Фадеев 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/fadeevmaxim 

Станислав Пьеха 

Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Фото: instagram.com/wolfieha 

Кстати, недавно мы собрали несколько снимков российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми.

Взглянуть на непривычно выглядящих артистов можно здесь

Люди в материале: Максим Галкин, Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Федор Добронравов, Николай Басков, Данила Козловский, Андрей Малахов, Максим Фадеев, Стас Пьеха

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гроза, прогремевшая на Гродненщине 12 марта, стала четвертой в нынешнем году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика