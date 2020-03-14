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Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё
Источник материала: СТВ
Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным.
Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы?
Максим Галкин
Филипп Киркоров
Виктор Добронравов
Фёдор Добронравов
Николай Басков
Данила Козловский
Андрей Малахов
Максим Фадеев
Станислав Пьеха
Кстати, недавно мы собрали несколько снимков российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми.
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Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние...
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