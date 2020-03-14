Как лучше? Показываем российских звёзд с бородой и без неё

Источник материала: СТВ

Борода для мужчин является чем-то большим, чем простыми волосами на лице. Многие парни считают, что именно борода придаёт им мужественный вид. Более того, в давние времена бритьё бороды считалось чем-то неправильным.

Сейчас человек сам решает, как ему лучше – с бородой или без неё. Мы собрали фотографии знаменитых артистов, чтобы проверить, как им больше идёт. А что думаете вы?

Максим Галкин



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Филипп Киркоров



Фото: instagram.com/fkirkorov

Виктор Добронравов



Фото: instagram.com/viktor_dobronravov

Фёдор Добронравов



Фото: instagram.com/whitehallspbstu и instagram.com/okino2020

Николай Басков



Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Данила Козловский



Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Андрей Малахов



Фото: instagram.com/malakhov007

Максим Фадеев



Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Станислав Пьеха



Фото: instagram.com/wolfieha

Кстати, недавно мы собрали несколько снимков российских звёзд, которые ненадолго стали лысыми.