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Выехать в Польшу смогут не все. Ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

14.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Выехать в Польшу смогут не все. Ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

Как сообщает официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе с 00 часов 15 марта на участке Гродненской пограничной группы по инициативе польской стороны прекращается движение в пункте пропуска Лесная, сообщает telegram-канал «Гродно Медиа Group».

Движение в пунктах пропуска Брузги, Берестовица, Гродно на железнодорожных станциях Гродно и Брузги, Свислочь на железнодорожной станции Свислочь будет осуществляться с ограничениями. Въехать на территорию Польши смогут только следующие категории физических лиц:

— граждане Республики Польша;

— иностранные граждане, которые являются мужем/женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;

— иностранные граждане, имеющие карту поляка;

— руководители дипломатических миссий и персонал дипломатических и консульских учреждений, а также члены их семей;

— иностранные граждане, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши;

— иностранные граждане, управляющие транспортным средством для перевозки товаров.

Ограничительные меры вызваны опасностью распространения коронавируса и будут действовать до особого распоряжения. Командование Гродненской пограничной группы рекомендует учитывать эти сведения при планировании поездок за рубеж.

Тelegram-канал «Гродно Медиа Group»
Фото: из архива «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской...
 
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