Выехать в Польшу смогут не все. Ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе

Как сообщает официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич, ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе с 00 часов 15 марта на участке Гродненской пограничной группы по инициативе польской стороны прекращается движение в пункте пропуска Лесная,
Движение в пунктах пропуска Брузги, Берестовица, Гродно на железнодорожных станциях Гродно и Брузги, Свислочь на железнодорожной станции Свислочь будет осуществляться с ограничениями. Въехать на территорию Польши смогут только следующие категории физических лиц:
— граждане Республики Польша;
— иностранные граждане, которые являются мужем/женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;
— иностранные граждане, имеющие карту поляка;
— руководители дипломатических миссий и персонал дипломатических и консульских учреждений, а также члены их семей;
— иностранные граждане, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши;
— иностранные граждане, управляющие транспортным средством для перевозки товаров.
Ограничительные меры вызваны опасностью распространения
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Фото: из архива «ГП»