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В Литве около 36 тыс. потребителей остаются без электричества после урагана

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Литве около 36 тыс. потребителей остаются без электричества после урагана

Около 36 тыс. клиентов электросетей в Литве остаются без электричества после урагана 12 марта. Об этом сообщает предприятие — оператор распределительных сетей Energijos skirstymo operatorius, информирует ТАСС.

«Проблемы с электричеством из-за стихийного явления пока не устранены для 36 тыс. клиентов, — говорится в сообщении. — Круглосуточной работой по устранению неисправностей, вызванных обрывами на линиях электропередачи, заняты около 300 оперативных бригад».

По оценкам оператора, бедствия подобного масштаба в Литве не было в течение последних 15 лет. В отдельных районах скорость ветра в ночь на 13 марта превышала 30 м/с. Больше всего стихийное явление затронуло запад и север страны. Всего электричество отсутствовало примерно у 200 тыс. потребителей.

https://www.belta.by/

 
 
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Около 36 тыс. клиентов электросетей в Литве остаются без электричества после урагана 12 марта. Об этом сообщает предприятие — оператор распределительных сетей...
 
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