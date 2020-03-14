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В Литве около 36 тыс. потребителей остаются без электричества после урагана
14.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около 36 тыс. клиентов
«Проблемы с электричеством из-за стихийного явления пока не устранены для 36 тыс. клиентов, — говорится в сообщении. — Круглосуточной работой по устранению неисправностей, вызванных обрывами на линиях электропередачи, заняты около 300 оперативных бригад».
По оценкам оператора, бедствия подобного масштаба в Литве не было в течение последних 15 лет. В отдельных районах скорость ветра в ночь на 13 марта превышала 30 м/с. Больше всего стихийное явление затронуло запад и север страны. Всего электричество отсутствовало примерно у 200 тыс. потребителей.
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Около 36 тыс. клиентов электросетей в Литве остаются без электричества после урагана 12 марта. Об этом сообщает предприятие — оператор распределительных сетей...
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