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«Шахтер» уверенно разобрался с «Торпедо-БелАЗ» и вышел в полуфинал Кубка Беларуси

14.03.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 и 15 марта проходят ответные матчи ¼ Кубка Беларуси по футболу. Сегодня в Солигорске «Шахтер» уверенно обыграл «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:0. В Жодино победу также праздновали «горняки» — 1:0. Напомним, что «Шахтер» — действующий обладатель Кубка Беларуси.

В Борисове БАТЭ принимает минское «Динамо», первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «желто-синих».


Фото: ФК «Шахтер»

«Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0

Солигорск. 14 марта. Стадион «Строитель».

Судьи: Д. Щербаков, М. Арабей, А. Гусев (все — Минск).

«Шахтер»: Чесновский — Хадаркевич, Антич, Бурко, Политевич (к), Баланович, Подстрелов (Лулаку, 75), Шиндагоридзе (Селява, 66), Диасамидзе (Лисакович, 90), Сзоке, Кендыш.

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Устинов, Хачатурян (к), Николаевич (Журневич, 81), Алисейко, Юсов (По, 79), Горбачик, Капленко (Павлюковец, 83), Степанов, Яшин, Антилевский.

Предупреждения: Хадаркевич (18), Баланович (54) — Николаевич (5), Капленко (43), Устинов (68), Павлюковец (90+3).

Гол: 1:0 — Кендыш (88, пас — Антич). 2:0 — Кендыш (90+3, с пенальти).

Как и в первом матче, «Шахтер» доминировал всю игру, но забить смог только в концовке. Дублем отличился Юрий Кендыш, причем второй гол он забил с пенальти. Отметим, что в запасе у хозяев остался вратарь Александр Гутор. В заявке не было Дарко Бодула.

«Горняки» выходят в полуфинал, куда уже вышла «Славия».

15 марта в Минске «Ислочь» сыграет против брестского «Динамо». Матч в Бресте прошел без голов, но с обилием желтых карточек и четырьмя удалениями.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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