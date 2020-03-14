ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К Олимпиаде в Токио готовятся 46 спортсменов Минской области

14.03.2020 17:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На предстоящей Олимпиаде в Токио готовятся выступить 46 спортсменов центрального региона. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома Вячеслав Шипарев.

К Олимпиаде в Токио готовятся 46 спортсменов Минской области
— Уже завоевано 15 лицензий в легкой атлетике, греко-римской борьбе, велоспорте и прыжках на батуте, — отметил Вячеслав Шипарев, пишет mlyn.by

Он также рассказал, что в прошлом году спортсмены области завоевали 69 медалей на международных стартах, из них — 23 золотые, 29 серебряных и 17 бронзовых. Главным событием в 2019 году стали II Европейские игры. Столичный регион был представлен 22 спортсменами в 11 видах спорта, завоевано 12 медалей. Образцово, по словам заместителя начальника управления, были проведены соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Заславле. Восемь районов достойно приняли участие в эстафете огня Игр «Пламя мира».



Вячеслав Шипарев напомнил, что в области существует многоуровневая вертикаль подготовки спортивного резерва. Действуют 62 специализированных учебно-спортивных учреждений. В них занимается более 19 тысяч юных спортсменов, из которых порядка 2 тысяч проходят подготовку в сельской местности.

На Минщине культивируется 39 видов спорта, из которых 33 входят в олимпийскую программу. Учебно-тренировочный процесс осуществляют 862 тренера-преподавателя. Работает 65 спортивных классов в каждом районе, кроме Узды.

На приобретение необходимого инвентаря в 2019 году было направлено 1,8 млн рублей. Вячеслав Шипарев отметил, что Минская область единственная в республике до 1 июля 2019 года выполнила план 100-процентной обеспеченности спортивной амуницией.

Заместитель начальника управления также акцентировал внимание на проведении в области спортивно-массовых мероприятий. В 2019-м на Минщине прошло более 4 тысяч тематических праздников, участие в которых приняли 342 тысячи человек.

— В 2020 году планируем провести областной велотур в Борисовском районе, — рассказал Вячеслав Шипарев. — В 6 районах пройдут полюбившиеся всем приключенческие забеги: «Березина-трейл» в Борисове в мае, «Ratomka Race» в поселке Ратомка Минского района в июне, «Kopyl Race» в Копыле и «Water Race» в Мяделе в июле, «Discovery Нясвіж» в Несвиже и «Шахтер-Трейл» в Солигорске в августе.

Фото: Павел Шнип
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предстоящей Олимпиаде в Токио готовятся выступить 46 спортсменов центрального региона. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления спорта и...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 6 градусов тепла и сильный ветер ожидаются в Беларуси 15 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика