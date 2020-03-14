К Олимпиаде в Токио готовятся 46 спортсменов Минской области

Вячеслав Шипарев, пишет mlyn.by — Уже завоевано 15 лицензий в легкой атлетике, греко-римской борьбе, велоспорте и прыжках на батуте, — отметилпишет





Он также рассказал, что в прошлом году спортсмены области завоевали 69 медалей на международных стартах, из них — 23 золотые, 29 серебряных и 17 бронзовых. Главным событием в 2019 году стали II Европейские игры. Столичный регион был представлен 22 спортсменами в 11 видах спорта, завоевано 12 медалей. Образцово, по словам заместителя начальника управления, были проведены соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Заславле. Восемь районов достойно приняли участие в эстафете огня Игр «Пламя мира».













Вячеслав Шипарев напомнил, что в области существует многоуровневая вертикаль подготовки спортивного резерва. Действуют 62 специализированных учебно-спортивных учреждений. В них занимается более 19 тысяч юных спортсменов, из которых порядка 2 тысяч проходят подготовку в сельской местности.





На Минщине культивируется 39 видов спорта, из которых 33 входят в олимпийскую программу. Учебно-тренировочный процесс осуществляют 862 тренера-преподавателя. Работает 65 спортивных классов в каждом районе, кроме Узды.





На приобретение необходимого инвентаря в 2019 году было направлено 1,8 млн рублей. Вячеслав Шипарев отметил, что Минская область единственная в республике до 1 июля 2019 года выполнила план 100-процентной обеспеченности спортивной амуницией.





Заместитель начальника управления также акцентировал внимание на проведении в области спортивно-массовых мероприятий. В 2019-м на Минщине прошло более 4 тысяч тематических праздников, участие в которых приняли 342 тысячи человек.





— В 2020 году планируем провести областной велотур в Борисовском районе, — рассказал Вячеслав Шипарев. — В 6 районах пройдут полюбившиеся всем приключенческие забеги: «Березина-трейл» в Борисове в мае, «Ratomka Race» в поселке Ратомка Минского района в июне, «Kopyl Race» в Копыле и «Water Race» в Мяделе в июле, «Discovery Нясвіж» в Несвиже и «Шахтер-Трейл» в Солигорске в августе.





Фото: Павел Шнип



