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Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

14.03.2020 18:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О необычном рецепте рассказали в программе «Плюс-минус».  

Ингредиенты: филе судака, цуккини, морковь, тыквенное пюре, масло сливочное, томаты черри и специи.

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим судака, томлёного в берёзовом соке. Маринуем рыбу. Добавляем соль, перец розе, сухой имбирь и паприку.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Специи можно добавить разнообразные по вкусу. Два масла мы миксуем – сливочное и оливковое. Сливочное мы добавляем, чтобы рыба была более сочная, а оливковое – чтобы придать аромат и чтобы сливочное масло не горело. Пока рыба жарится с одной стороны, со второй мы её обливаем нашим маслом.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Главный секрет нашего блюда – это берёзовый сок. Он отлично сочетается с белой рыбой и придаёт вкус и аромат.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Ставим запекать нашу рыбу при 180 градусах на 10 минут. Пока томится наша рыба, мы подготовим обощи. Нарезаем морковь и цуккини соломкой, добавляем оливковое и сливочное масло, и обжариваем овощи. Добавляем тимьян и чеснок. Когда морковь обжарилась до полуготовности, забрасываем цуккини. За минуту до готовности наших овощей мы добавляем паприку, кунжут и соевый соус.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Выкладываем заранее подготовленное тыквенное пюре: варится тыква, добавляются сливки и имбирь, и всё это перебивается.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Выкладываем рыбу, сверху выкладываем обжаренные овощи. Добавляем томаты черри, сушёные овощи, поливаем бальзамическим соусом. Наш судак, томлёный в берёзовом соке, готов.

Готовим судака, томлёного в берёзовом соке

Люди в материале: Вадим Парханович

 
 
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О необычном рецепте рассказали в программе «Плюс-минус».   Ингредиенты: филе судака, цуккини, морковь, тыквенное пюре, масло сливочное, томаты черри и специи. ...
 
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