В средней школе № 3 Волковыска прошла встреча со священником

Источник материала: Новости Волковыска

13 марта состоялась беседа учащихся 6-го класса средней школы № 3 г. Волковыска с православным священником.

Иерей Александр Богдан, клирик Свято-Петропавловского собора рассказывал детям, что собой представляет христианское вероучение. Были затронут следующие вопросы - кем является Иисус Христос, почему Его называют «Спасителем», что значит спасение для христиан, зачем нужна церковь и др.

Общение проходило в виде вопросов-ответов, причем вопросы были как со стороны священника, так и со стороны школьников.

Дарья Волосевич











