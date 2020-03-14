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Андрей Муковозчик: нефть, вирус и мрачное настроение – это пройдет. Субботний телефельетон «Накипело»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности.
Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик:
Откликнулись лишь два доцента. «Ломается привычный миропорядок, происходит разрыв нормы», – причитает в интернете Валерий Карбалевич. «В людях накапливается мрачное настроение, ситуация летит прямо в девяностые», – припевом стонет Виктор Мартинович. Эксперты из них, прямо скажем, так себе, но больше никто не рискует.
Зато на всех независимых сайтах каждый час появляются курсы валют в стиле сводок чуть ли не с фронта. Бойкие журналисты побежали по обменникам, по магазинам и рынкам – ажиотажа нет, все спокойно, снимать нечего. И все равно заголовок они дают примерно такой: «На нас надвигается шторм, и не только в экономике». Хавайся ў бульбу.
Однако умных людей хватает что среди белорусов, что промеж россиян. И они вот что замечают: «Оппозиционная пресса нагнетает панику, связанную с белорусским рублем. Это позволит накануне президентских выборов собрать массовые митинги, вывести людей на улицы. Белорусской оппозиции важно, чтобы нефть была дорогой, а рубль – дешевым». «Фонд стратегической культуры», четко и понятно.
Не зарплаты людей, не благосостояние народа, не выгода всей страны для оппозиции важны, а чтобы снова улицей попытаться заменить спокойные демократические выборы. Невольно вспоминается вот что из тех девяностых: «В эту страну нужно… ни одной таблетки, ничего, несмотря на то, что там дети больны. Таким образом диктатура скорее рухнет». Вам важно, кто именно это сказал: Пазняк или Алексиевич? Мне вот нет. Способ мыслить у наших демократов, к сожалению, с годами не меняется.
В конце прошлого года они «баранiлi суверэнiтэт» непонятно от чего и кричали «супрацiў iнтэграцый», не видя ни одного документа. Сейчас плачут о нефти и о загубленной жизни. И ждут валютной паники, само собой.
Но «памяркоўныя беларусы» слушают своего премьер-министра – умного, честного и тоже «памяркоўнага», тут даже Карбалевич с Мартиновичем не возразят. «Паники на валютном рынке нет», – говорит он. – «Очередей в обменниках тоже нет. Людям нет никакого смысла волноваться. Ситуация стабильная и предсказуемая».
У нас. Здесь. И это тоже отмечают братья россияне. Газета «Военно-промышленный курьер» пишет: «Беларусь подает нам добрый пример развития и народовластия. Нынешняя Россия не является примером для подражания ни для кого из бывших братьев из СССР. Нам ближе и роднее сябры, и они пока терпят ту вакханалию, которая творится в Российской Федерации. Отвернется Беларусь, и мы в этом мире остаемся вообще без союзников». Это не абы кто утверждает, а целый генерал-полковник, бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России. Дело говорит.
Без союзников Россия не останется, хоть бы и вся нефть на планете стала дармовой. Потому что братство, оно не на нефти стоит. Однако и генерал-полковник не вчера родился: «Полагать, что сябры, несмотря на козни правящей в России «элиты», будут послушны замыслам Москвы, большая ошибка», – замечает он и цитирует нашего Президента, потому что лучше не скажешь. «После последней встречи с Путиным в Сочи Лукашенко четко заявил перед общественностью: будем жить на своей земле, своим умом».
Собственно, как и жили: пытаясь не повторять чужих ошибок. Как можно меньше делать своих. И друзей не предавать – вот ведь еще что в жизни есть важного.
А нефть, вирус и мрачное настроение – это пройдет. Люди еще от царя Соломона слышали: «И это пройдет». Обязательно.
Уж простите, накипело.
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Андрей Муковозчик: нефть, вирус и мрачное настроение – это пройдет. Субботний телефельетон «Накипело»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием...
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