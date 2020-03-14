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В Москве +1, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 марта
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +10. Небольшая облачность и на градус теплее в Вене, рассказали в программе
Тот же метеорасклад и +14 ожидается в Риме. В Мадриде обещают сильный дождь и +6. В Софии будет пасмурно и всего +3.
На градус больше в Анкаре. В Афинах будет дождливо и +8. Распогодится над Прибалтикой. В Риге и Вильнюсе ожидается +5 градусов.
На три пункта больше обещают в Варшаве. Солнечно и около 0 будет в Киеве. Обойдётся без дождя и в Москве, ожидается +1.
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В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +10. Небольшая облачность и на градус теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Тот же метеорасклад и +14...
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