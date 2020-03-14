Будут ли ещё заморозки? Узнаем в этот день

Источник материала: СТВ

16 марта – Евтропиев день. Если солнце садится в облако, завтра жди ненастья, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

17 марта – Герасим Грачевник. В это время с юга возвращались грачи. Если птицы сели на гнёзда, то уже через неделю можно выходить в поле.





20 марта – Павел Капельник. На Руси считали, что с этого дня приходит весна. Впрочем, если днём пасмурно, а к ночи холодно – готовься к заморозкам.