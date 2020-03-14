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Будут ли ещё заморозки? Узнаем в этот день
Источник материала: СТВ
16 марта – Евтропиев день. Если солнце садится в облако, завтра жди ненастья, рассказали в программе
17 марта – Герасим Грачевник. В это время с юга возвращались грачи. Если птицы сели на гнёзда, то уже через неделю можно выходить в поле.
20 марта – Павел Капельник. На Руси считали, что с этого дня приходит весна. Впрочем, если днём пасмурно, а к ночи холодно – готовься к заморозкам.
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16 марта – Евтропиев день. Если солнце садится в облако, завтра жди ненастья, рассказали в программе «Плюс-минус». Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики...
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