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Наоми Кэмпбелл выложила ролик о том, как защищается от коронавируса
Источник материала: Tut.by
Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в своем Instagram видеоролик, как готовится к авиаперелету в Нью-Йорк.
На видео модель надевает защитный костюм, маску перчатки.
«Мы все в одной лодке. И мы должны извлечь из этого урок», — такой подписью сопроводила она видео.
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«Мы все в одной лодке. И мы должны извлечь из этого урок», - такой подпсью сопроводила она видео.
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