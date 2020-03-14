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Наоми Кэмпбелл выложила ролик о том, как защищается от коронавируса

14.03.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в своем Instagram видеоролик, как готовится к авиаперелету в Нью-Йорк.

На видео модель надевает защитный костюм, маску перчатки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 12 Мар 2020 в 5:32 PDT

«Мы все в одной лодке. И мы должны извлечь из этого урок», — такой подписью сопроводила она видео.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 10 Мар 2020 в 6:07 PDT

 
 
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«Мы все в одной лодке. И мы должны извлечь из этого урок», - такой подпсью сопроводила она видео.
 
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