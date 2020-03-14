Наоми Кэмпбелл выложила ролик о том, как защищается от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Супермодель Наоми Кэмпбелл выложила в своем Instagram видеоролик, как готовится к авиаперелету в Нью-Йорк.

На видео модель надевает защитный костюм, маску перчатки.

«Мы все в одной лодке. И мы должны извлечь из этого урок», — такой подписью сопроводила она видео.