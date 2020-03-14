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Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

14.03.2020 19:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, с которым мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Дата выбрана так: это третий месяц и 14-й день, что соответствует значению первых порядков числа Пи. Первым это подметил американский математик Ларри Шоу в 1987 году. С тех пор этому дню уделяется особое внимание. Математики утверждают, что в данном числе нет ничего магического. У нумерологов, которые в принципе живут цифрами, есть другое мнение.

Об интересных фактах числа Пи – в материале Юлии Стриго.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Юлия Стриго, корреспондент:
Число Пи школьники начинают изучать в классе 6-7. Это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к ее диаметру. Но, как выяснилось, большая часть учеников все-таки не может объяснить значение этого числа. А ученые-математики до сих пор занимаются исследованиями, ведь за привычными 3,14 следует бесконечный ряд цифр.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Впервые число Пи стали использовать в древнем Египте. Его применение было связано со строительством. К примеру, проект Великой пирамиды в Гизе разработан на основе числа Пи. Египтяне доказали: если взять окружность любого размера и разделить ее длину на диаметр, то получится одинаковое число, приближенное к Пи. С тех пор ученые принялись за исследования, которые продолжаются до сих пор.

Денис Васильев: в XVIII веке было доказано, что Пи число иррациональное

С течением времени Пи рассчитывали все точнее – конечно, не без помощи техники. В 2019 году был поставлен очередной рекорд: компьютером было подсчитано 50 триллионов знаков после запятой числа Пи. Сегодня даже устраивают соревнования по запоминаю этих знаков. Число Пи применяют в различных сферах, порой даже в самых непредсказуемых.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Денис Васильев, заведующий отделом теории чисел института математики НАН Беларуси:
Всякий раз, когда вы открываете любую картинку на компьютере или смартфоне, она у вас сохраняется в формате JPEG. JPEG – это способ сохранения картинок в сжатом виде. Так вот, алгоритм сжатия использует так называемые дискретные косинусные преобразования. Для их вычисления используется число Пи.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Число Пи буквально окутано некой тайной. Некоторые теоретики даже полагают, что в нем заключена вселенская истина. Этого придерживаются и нумерологи. Сергей Кузнецов – нумеролог из Москвы. Изучением чисел занимается более 30 лет. Не обошел стороной он и число Пи.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Сергей Кузнецов, нумеролог:
У нас телефоны, компьютеры, телевидение. Все уже оцифровывается. Естественно, возникает вопрос: насколько необходимо в нашем мире использование языка цифр. Поэтому, применительно к человеческой жизни, я начал понимать в цифрах на основании числа Пи.

Кстати, последняя моя разработка – это 30-летний труд «Число Пи». В этой книге я нашел погрешности, где выявил правильное сочетание. Взял определенный блок цифр, сделал определенное название.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Стоит понимать, что математика – это точная наука. Нумерология же основывается лишь на предположениях и наблюдениях. Верить в магию числа Пи или нет, каждый решает сам. Но то, что оно занимает высокую позицию в развитии нашего мира, это факт. Так что день, выделенный в честь числа Пи, уж точно не зря. Ученые этот день посвящают научным конференциям и семинарам.

Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи

Люди в материале: Юлия Стриго, Денис Васильев, Сергей Кузнецов

 
 
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Новости Беларуси. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, с которым мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем...
 
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