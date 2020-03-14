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Что общего у пирамид Гизы и формата JPEG? Рассказываем интересные факты о числе Пи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, с которым мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем изучать круг и окружность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дата выбрана так: это третий месяц и 14-й день, что соответствует значению первых порядков числа Пи. Первым это подметил американский математик Ларри Шоу в 1987 году. С тех пор этому дню уделяется особое внимание. Математики утверждают, что в данном числе нет ничего магического. У нумерологов, которые в принципе живут цифрами, есть другое мнение.
Юлия Стриго, корреспондент:
Впервые число Пи стали использовать в древнем Египте. Его применение было связано со строительством. К примеру, проект Великой пирамиды в Гизе разработан на основе числа Пи. Египтяне доказали: если взять окружность любого размера и разделить ее длину на диаметр, то получится одинаковое число, приближенное к Пи. С тех пор ученые принялись за исследования, которые продолжаются до сих пор.
С течением времени Пи рассчитывали все точнее – конечно, не без помощи техники. В 2019 году был поставлен очередной рекорд: компьютером было подсчитано 50 триллионов знаков после запятой числа Пи. Сегодня даже устраивают соревнования по запоминаю этих знаков. Число Пи применяют в различных сферах, порой даже в самых непредсказуемых.
Денис Васильев, заведующий отделом теории чисел института математики НАН Беларуси:
Число Пи буквально окутано некой тайной. Некоторые теоретики даже полагают, что в нем заключена вселенская истина. Этого придерживаются и нумерологи. Сергей Кузнецов – нумеролог из Москвы. Изучением чисел занимается более 30 лет. Не обошел стороной он и число Пи.
Сергей Кузнецов, нумеролог:
Кстати, последняя моя разработка – это 30-летний труд «Число Пи». В этой книге я нашел погрешности, где выявил правильное сочетание. Взял определенный блок цифр, сделал определенное название.
Стоит понимать, что математика – это точная наука. Нумерология же основывается лишь на предположениях и наблюдениях. Верить в магию числа Пи или нет, каждый решает сам. Но то, что оно занимает высокую позицию в развитии нашего мира, это факт. Так что день, выделенный в честь числа Пи, уж точно не зря. Ученые этот день посвящают научным конференциям и семинарам.
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Новости Беларуси. 14 марта во всем мире отмечают весьма необычный праздник – день числа Пи, с которым мы сталкиваемся уже в младших классах школы, когда начинаем...
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