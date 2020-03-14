В Бресте проходит самый насыщенный день II Международного фестиваля Millennium

Источник материала: Виртуальный Брест

Танцы, песни, музыка, театральные постановки, живопись. В течение трех дней в Брестском областном ДК Профсоюзов проходит II Международный фестиваль Millennium, где гости из разных регионов Беларуси, а так же зарубежья, блистают талантами и получают награды. Конкурс проходит в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное, изобразительное творчество. Возраст участников - от трех лет.





Первый фестиваль прошел в прошлом году и был приурочен к 1000-летию Бреста. Отсюда и название «Millennium». Позади уже два дня конкурсных программ, а сегодня проходит самый насыщенный день праздника творчества.





На площадке перед ДК развернулась тематическая площадка с техникой от ГАИ и МЧС . Специальные машины привлекают внимание гостей, а работники этих служб попутно рассказывают о безопасности на дорогах и в быту. В фойе ДК – фотозоны, выездная торговля. Артисты готовятся к выступлениям, а гости с охотой раскупают сувенирную продукцию.













В актовом зале ДК – главная площадка фестиваля. Здесь выступают участники конкурса и проходят награждения. По словам координатора проекта Александра Лавриновича, все участники показывают высокий уровень мастерства:

- Конкурсантов огромное количество. Фестиваль дает возможность большему числу людей раскрыть свой талант. Радует, что Брестский регион идет в фаворитах среди танцевального движения нашей страны. Реализовывая проект 2020 года, мы уже практически спланировали фестиваль «Millennium – 2021». Надеемся, что по решению горисполкома, он станет ежегодным.

































Фестиваль продолжается и завершится праздник фейерверком.

Вход свободный.