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В Бресте проходит самый насыщенный день II Международного фестиваля Millennium
14.03.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Танцы, песни, музыка, театральные постановки, живопись. В течение трех дней в Брестском областном ДК Профсоюзов проходит II Международный фестиваль Millennium, где гости из разных регионов Беларуси, а так же зарубежья, блистают талантами и получают награды. Конкурс проходит в пяти номинациях: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное, изобразительное творчество. Возраст участников - от трех лет.
Первый фестиваль прошел в прошлом году и был приурочен к 1000-летию Бреста. Отсюда и название «Millennium». Позади уже два дня конкурсных программ, а сегодня проходит самый насыщенный день праздника творчества.
На площадке перед ДК развернулась тематическая площадка с техникой от
В актовом зале ДК – главная площадка фестиваля. Здесь выступают участники конкурса и проходят награждения. По словам координатора проекта Александра Лавриновича, все участники показывают высокий уровень мастерства:
- Конкурсантов огромное количество.
Фестиваль продолжается и завершится праздник фейерверком.
Вход свободный.
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Танцы, песни, музыка, театральные постановки, живопись. В течение трех дней в Брестском областном ДК Профсоюзов проходит II Международный фестиваль Millennium, где...
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