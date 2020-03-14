Любо? Дорого! Беларуси подорожали услуги

belnovosti.by Если среди продуктов питания и непродовольственных товаров отмечался не только ценовой рост, но и снижение, то абсолютное большинство услуг подорожало,

Лишь считаные единицы из них стали дешевле. Да и то ненамного. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.





В целом услуги подорожали на 2,28 %. Лидером ценового роста стала «коммуналка» – плюс 6,53 %.





В свою очередь среди ЖКУ выше всех поднялись цены на услуги водоотведения (канализация) – 15,95 %.





Подешевели ремонт бытовых электроприборов (на 0,03 %), ремонт холодильников (минус 0,08 %), техобслуживание легковых авто (- 0,03 %), проезд на железнодорожном транспорте (-0,43 %), проезд в международных поездах (- 0,68 %), проезд в такси (- 0,36 %), а также санаторно-оздоровительные (-0,20 %) и услуги дискотек (-0,14 %).





Далее предлагаем ознакомиться со средними ценами на отдельные виды услуг. Данные приводятся согласно статистике Белстата за февраль 2020 года.

Бытовые услуги

Пошив одежды (без стоимости материала) в среднем белорусам обходился в 46 рублей 77 копеек, а ремонт часов – в 14 рублей 29 копеек.





За ремонт холодильника просили 153 рубля 58 копеек, тогда как техосмотр легкового авто стоил 33,58 рубля, а месячная оплата места на автостоянке – 35,43 рубля.





Чтобы покрасить потолок или стены (без стоимости материалов), нужно было заплатить за 10 квадратных метров 35,09 рубля. Облицовка кафельной плиткой внутренних стен помещений стоила 16,21 рубля (за 1 кв. м., без стоимости материалов и подготовительных работ).





Также предлагали установку межкомнатных дверей (без стоимости дверного блока с дверью, за 1 шт. – 58,55 рубля), стирку и глажение белья (1 кг – 1,62 рубля), химчистку верхней одежды (14,19).





Один поход в баню или сауну в среднем стоил 7 рублей 5 копеек, а модельная стрижка для дам – 16 рублей 66 копеек, для мужчин – 10,32 рубля.









Если необходимо было отремонтировать ювелирное изделие, то следовало заплатить 4,68 рубля за штуку.

Жилищно-коммунальные услуги

Электроснабжение в жилых домах (квартирах), не оборудованных электроплитами –19,01 рубля на 100 кВт•ч.

Горячее водоснабжение в жилых домах (квартирах) без групповых (индивидуальных) приборов учета расхода воды и тепловой энергии – 5,52 рубля ежемесячно с человека.





Холодная вода – 5 рублей 21 копейка ежемесячно с человека.





Газоснабжение в жилых домах (квартирах) без приборов индивидуального учета расхода природного газа – 3,37 рубля в месяц с 1 человека.





Техобслуживание жилых помещений – 11,87 копейки за «квадрат» общей площади квартиры, пользование лифтом – 2 рубля 16 копеек ежемесячно с человека, а плата за обслуживание домофонов составляла 91 копейку.





Водоотведение (канализация) стоило 3,98 рубля за 1 месяц с одного человека, а услуга обращения с ТКО – 1,45 рубля (также с человека в месяц).

Пассажирский транспорт

Талончик на городской автобус стоил 61 копейку, а средняя стоимость проезда на междугороднем автобусе составляла 7,38 копейки за километр, на пригородном – 8,71 копейки за 1 км.





Тот же километр на поезде регионального сообщения эконом-класса стоил 2,31 копейки, а билеты на поезда дальнего следования (международные) продавали из расчета 21 рубль 52 копейки за 100 км пути.





В пределах Беларуси на поездах межрегиональных линий эконом-класса билеты в плацкартный вагон стоили 9,11 рубля, а в купейный – 12,61.





Полет на самолете – 219,10 рубля за 1 000 км (например, так рассчитывалась стоимость до Москвы).

Связь

Телефон. Абоненты в феврале платили за месяц 2,75 рубля. Минута разговора по «межгороду» стоила 1,3 копейки.





Что касается почты, то стоимость международной пересылки простого письма до 20 граммов составляла 1,45 рубля.









Интернет. 1 Мбит/с постоянного круглосуточного доступа (без учета трафика) по технологии ADSL – 3,23 рубля; по технологии GPON – 51 копейка.

Образование

Ежемесячная плата за обучение в вузе составляла 135 рублей 19 копеек, в ссузе – 138,62 рубля.





Одно дополнительное занятие в учреждении дошкольного образования стоило 2,88 рубля, а один день ребенка в детсаду обходился 3,47 рубля.

Прочие услуги

Проживание в гостинице (за сутки с человека) – 46 рублей 47 копеек, тогда как один месяц в общежитии стоил 11,21 рубля.





Билеты в кинотеатры и музеи в среднем продавали по 5,53 и 3,75 рубля соответственно.







