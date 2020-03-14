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Белорусские тюрьмы закрыли на карантин

14.03.2020 20:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские колонии до 6 апреля закрыли на карантин: свидания запрещены, но разрешены дополнительные 10-килограммовые передачи с фруктами, овощами и витаминами, сообщает Радыё Свабода.

Белорусские тюрьмы закрыли на карантин

«Вчера мне позвонил сын, он отбывает наказание в исправительной колонии № 22 в Ивацевичах. Сказал, что до 6 апреля все свидания — краткосрочные и долгосрочные, запрещены из-за карантина», — сообщила Свободе активистка движения «Матери 328» Лиана Шуба.

Аналогичная ситуация сложилась и в колонии № 15 в Могилеве и других учреждениях системы Департамента исполнения наказаний.

Встречи запрещены и в гомельском СИЗО-3 — из-за карантина. Об этом Свободе сообщили родственники подследственных. На СИЗО-3 висит оповещение о возможности дополнительных передач 10 килограммов с фруктами, овощами и витаминами.

 
Теги: Могилев
 
 
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  Белорусские колонии до 6 апреля закрыли на карантин: свидания запрещены, но разрешены дополнительные 10-килограммовые передачи с фруктами, овощами и витаминами,...
 
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