Анджей Дуда из-за коронавируса отменяет встречи с избирателями в рамках президентской кампании

Президент объявил об этом после встречи с премьер-министром, министром здравоохранения и главным санитарным инспектором в Бюро национальной безопасности.

Президент Польши Анджей Дуда принял решение об отмене в связи с эпидемией коронавируса встреч с избирателями в рамках президентской кампании, которые должны были пройти на следующей неделе.









Глава польского государства объявил об этом после встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, министром здравоохранения Лукашем Шумовским и главным санитарным инспектором Ярославом Пинкасом, которая состоялась в Бюро национальной безопасности. На встрече также присутствовали министр обороны Мариуш Блащак и глава МВД Мариуш Каминьский.





«Я принял решение не организовывать больших встреч в рамках моей президентской кампании. Это встречи, на которые приходят сотни людей, за что я очень благодарен. Чаще всего они проходят в закрытых помещениях, куда приходят по 600-800 человек. В этом случае риск распространения вируса слишком велик и я бы не хотел подвергать опасности людей, которые приходят на такие встречи», - сказал президент.





Вслед за Анджеем Дудой от больших встреч с избирателями отказалась кандидат в президенты от «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньская.







