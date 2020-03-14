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Анджей Дуда из-за коронавируса отменяет встречи с избирателями в рамках президентской кампании

14.03.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вслед за президентом Польши от встреч с избирателями отказалась кандидат в президенты от «Гражданской коалиции».

Президент объявил об этом после встречи с премьер-министром, министром здравоохранения и главным санитарным инспектором в Бюро национальной безопасности.
 
Президент Польши Анджей Дуда принял решение об отмене в связи с эпидемией коронавируса встреч с избирателями в рамках президентской кампании, которые должны были пройти на следующей неделе.


Глава польского государства объявил об этом после встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, министром здравоохранения Лукашем Шумовским и главным санитарным инспектором Ярославом Пинкасом, которая состоялась в Бюро национальной безопасности. На встрече также присутствовали министр обороны Мариуш Блащак и глава МВД Мариуш Каминьский.

«Я принял решение не организовывать больших встреч в рамках моей президентской кампании. Это встречи, на которые приходят сотни людей, за что я очень благодарен. Чаще всего они проходят в закрытых помещениях, куда приходят по 600-800 человек. В этом случае риск распространения вируса слишком велик и я бы не хотел подвергать опасности людей, которые приходят на такие встречи», - сказал президент.

Вслед за Анджеем Дудой от больших встреч с избирателями отказалась кандидат в президенты от «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньская.
 
 
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Вслед за президентом Польши от встреч с избирателями отказалась кандидат в президенты от «Гражданской коалиции».
 
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