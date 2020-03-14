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Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

14.03.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: Европа стала новым эпицентром коронавируса

В мире сейчас более 130 тысяч случаев заражения. Это заставило многие страны закрывать свои границы, школы, университеты и отменять большие мероприятия. На такой шаг пошли и сопредельные с нашей страной государства – Украина и Польша.

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

Официальная Варшава вводит ограничения уже 15 марта (сроком на 10 дней с возможностью продления). Прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение. Украина запретит въезд на две недели, начиная с понедельника. Подробным комментарием о сложившейся ситуации на пунктах пропуска поделился Госпокранкомитет Беларуси.

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

Юрий Куприянов, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В Украине и в Польше введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранцев, направленный на предотвращение распространения коронавируса.

Так, с 16 марта с 00:00 по киевскому времени две недели не будет осуществляться пропуск на въезд через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда.

С 00:00 15 марта по польскому времени будут закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши на 10 дней с возможностью продления срока.

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

Введенные ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Обращаем внимание, что обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси. В случае ранее запланированного транзита через указанные страны необходимо действовать в соответствии с ситуацией и искать альтернативные варианты прибытия в Беларусь.

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

А вот Латвия закрывать свои границы пока не намерена. С таким заявлением выступил премьер-министр страны. Глава правительства отметил, что вопрос имеет «экономическую сторону». Литва также не запрещает въезд иностранцам, но вводит контроль на внутренних границах.

Самой неблагополучной страной в Европе по распространению COVID-19 по-прежнему остается Италия. Число зараженных за сутки здесь выросло почти на 2 500.

Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал закрытие из-за коронавируса границ соседних государств

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Новости Беларуси. Европа – новый эпицентр коронавируса. Об этом 14 марта заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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