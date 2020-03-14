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«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый дом для новых чемпионов. 14 марта состоялось открытие зала – центра единоборств по улице Лещинского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это новое место дислокации прославленного клуба «Патриот».
Мероприятие должно было начаться в двенадцать дня, но хозяин дома – Дмитрий Пясецкий – попросил всех еще немного подождать. Не хватало самого главного гостя – тренера, который сделал Пясецкого чемпионом – Андрея Гридина. В ожидании собравшиеся делились впечатлениями от нового помещения: просторно, массажный кабинет, раздевалки, кухня. Такие залы в Беларуси можно пересчитать по пальцам.
Забит Самедов, ученик Дмитрия Пясецкого, многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай:
Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта по муай-тай:
В новом зале смогут заниматься и профессионалы, и те, кто увлекается единоборствами для себя. Ограничений по возрасту также нет – любой желающий. Ключевой вид – муай-тай, но в зале на Лещинского можно найти для себя много интересного.
Дмитрий Пясецкий, руководитель клуба «Патриот», главный тренер Fight House:
И даже есть EMS, мышечная стимуляция. Стоит попробовать. Вообще создавалась для космонавтов, в условиях невесомости чтобы не становились дрыщами. Но для ленивых: можно 20 минут потренироваться – как полтора часа. Не уверен, но говорят, что это так.
К слову, поздравить хозяина дома собрались много людей: здесь были и коллеги Пясецкого, ученики, первые лица федерации. Это важный день не только из-за открытия зала, а еще и у жены Виктории – день рождения.
Мероприятия прошло в очень теплой обстановке. Остается пожелать, чтобы в новом доме выросли новые чемпионы. Места на нишах еще есть.
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Новости Беларуси. Новый дом для новых чемпионов. 14 марта состоялось открытие зала – центра единоборств по улице Лещинского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это...
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