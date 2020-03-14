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«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

14.03.2020 21:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый дом для новых чемпионов. 14 марта состоялось открытие зала – центра единоборств по улице Лещинского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это новое место дислокации прославленного клуба «Патриот».

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

На официальной части мероприятия побывала наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Мероприятие должно было начаться в двенадцать дня, но хозяин дома – Дмитрий Пясецкий – попросил всех еще немного подождать. Не хватало самого главного гостя – тренера, который сделал Пясецкого чемпионом – Андрея Гридина. В ожидании собравшиеся делились впечатлениями от нового помещения: просторно, массажный кабинет, раздевалки, кухня. Такие залы в Беларуси можно пересчитать по пальцам.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Забит Самедов, ученик Дмитрия Пясецкого, многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай:
Клуб очень современный, тут все условия для спортсменов есть, остается приходить и заниматься желание, достичь высот.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Алена Лешкевич, заслуженный мастер спорта по муай-тай:
Сейчас у нас впереди планируется чемпионат республики по тайскому боксу. Я два раза в неделю хожу сюда стоять в парах, работать с ребятами. Очень приятно, честно говоря, приходить в этот зал. Здесь и приятная атмосфера, и отличные раздевалки, и отличный зал.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

В новом зале смогут заниматься и профессионалы, и те, кто увлекается единоборствами для себя. Ограничений по возрасту также нет – любой желающий. Ключевой вид – муай-тай, но в зале на Лещинского можно найти для себя много интересного.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Дмитрий Пясецкий, руководитель клуба «Патриот», главный тренер Fight House:
Сейчас под крышей одного дома у нас есть еще ММА, спортивная борьба, грэпплинг, вьет во дао, фитбокс.

И даже есть EMS, мышечная стимуляция. Стоит попробовать. Вообще создавалась для космонавтов, в условиях невесомости чтобы не становились дрыщами. Но для ленивых: можно 20 минут потренироваться – как полтора часа. Не уверен, но говорят, что это так.

К слову, поздравить хозяина дома собрались много людей: здесь были и коллеги Пясецкого, ученики, первые лица федерации. Это важный день не только из-за открытия зала, а еще и у жены Виктории – день рождения.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Мероприятия прошло в очень теплой обстановке. Остается пожелать, чтобы в новом доме выросли новые чемпионы. Места на нишах еще есть.

«Приятно приходить в этот зал». На Лещинского открыли новый центр единоборств клуба «Патриот»

Люди в материале: Забит Самедов, Алена Лешкевич, Дмитрий Пясецкий

 
 
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Новости Беларуси. Новый дом для новых чемпионов. 14 марта состоялось открытие зала – центра единоборств по улице Лещинского, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это...
 
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