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«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

14.03.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Яшчэ заставаўся парсючок у хлеўчыку, так бацька пайшоў і адкрыў дзверы, выпусціў яго, каб ён бег. Што будзе, то будзе.

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Я паспеў узяць, што ў мяне было, гэты фотаапарат «Нікан» (тады ў вялікай каштоўнасці, ён і зараз, гэта ж выпуска дзесьці 1935 года) і стрэльбы.

Откуда Якуб Колас одним из первых узнал о бомбёжке Минска?

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Все вещи, которые он успел с собой взять, – теперь в музее поэта. Здесь же и фотография дома, в котором семья застала войну.

Михась Мицкевич:
За домам парк Горкага быў. На тым боку дома быў паграбок, там мы і хаваліся.

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Фонд музея могли пополнить еще десятки рукописей Якуба Коласа. Их поэт так и не успел опубликовать – вместе с фамильными фотографиями они сгорели 23 июня дотла.

Люди в материале: Михась Мицкевич, Якуб Колас

 
Теги: Минск
 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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