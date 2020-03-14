|
«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Я паспеў узяць, што ў мяне было, гэты фотаапарат «Нікан» (тады ў вялікай каштоўнасці, ён і зараз, гэта ж выпуска дзесьці 1935 года) і стрэльбы.
Откуда Якуб Колас одним из первых узнал о бомбёжке Минска?
Все вещи, которые он успел с собой взять, – теперь в музее поэта. Здесь же и фотография дома, в котором семья застала войну.
Михась Мицкевич:
Фонд музея могли пополнить еще десятки рукописей Якуба Коласа. Их поэт так и не успел опубликовать – вместе с фамильными фотографиями они сгорели 23 июня дотла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)