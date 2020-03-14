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10 зрелищных поединков. Смотрите вечер профессиональных боёв 14 марта на СТВ

14.03.2020 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В 22:30 приглашаем к экранам любителей боевых искусств. Наш телеканал представляет вечер профессиональных боев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вашему вниманию 10 поединков.

10 зрелищных поединков. Смотрите вечер профессиональных боёв 14 марта на СТВ

Любите бокс – пожалуйста. Уважаете ММА – есть и этот спорт. Вы приверженец кикбоксинга? Будет и он. Более того, вы сможете понаблюдать за боями женщин.

Быстрые нокауты и схватки до последних секунд, эффектные броски и ошеломляющие удары. Не пропустите, это точно стоит видеть.

10 зрелищных поединков. Смотрите вечер профессиональных боёв 14 марта на СТВ

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Новости Беларуси. В 22:30 приглашаем к экранам любителей боевых искусств. Наш телеканал представляет вечер профессиональных боев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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