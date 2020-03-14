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10 зрелищных поединков. Смотрите вечер профессиональных боёв 14 марта на СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 22:30 приглашаем к экранам любителей боевых искусств. Наш телеканал представляет вечер профессиональных боев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Любите бокс – пожалуйста. Уважаете ММА – есть и этот спорт. Вы приверженец кикбоксинга? Будет и он. Более того, вы сможете понаблюдать за боями женщин.
Быстрые нокауты и схватки до последних секунд, эффектные броски и ошеломляющие удары. Не пропустите, это точно стоит видеть.
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Новости Беларуси. В 22:30 приглашаем к экранам любителей боевых искусств. Наш телеканал представляет вечер профессиональных боев, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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