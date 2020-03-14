Изящество, красота и кураж. В Гродно завершились Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике

Источник материала: Вороновская газета

Гродно завершились Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике" width="600" height="310">



Гимнастические атрибуты: пестрые ленты, булавы, мячи – собраны в чемоданы, все комплекты наград – разыграны. Это значит лишь одно: незабываемый спортивный форум красоты, грации и изящества, объединивший вокруг себя юных гимнасток со всех областей республики завершился, оставив после лишь приятные эмоции.







В гимнастическом зале ЦСК «Неман» на протяжении трех дней царила атмосфера дружелюбия и поддержки. Конкуренция по словам «художниц» чувствовалась, все же на Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике приехало около 200 спортсменок, но она никоим образом не сказывалась на результате. Задача каждой участницы – показать свой максимальный уровень мастерства.





Как отметила Мария Лазук, главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта Беларуси, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее, благодаря участию в таком масштабном трехдневном спортивном марафоне юные дарования набираются соревновательного опыта.

– Для кого-то это первый успешный старт, для кого-то шанс быть замеченным тренерами, и хорошая возможность в будущем попасть в Национальную сборную. Думаю, каждая из девочек стремится к этому, — сказала она. – Поэтому, чем больше у гимнасток выходов на гимнастический ковер, тем только лучше. А опыт важен любой. И неудавшееся выступление – совсем не повод опускать руки. Девочки это отлично понимают и в последствии работают еще усерднее. Эти успехи мы всегда замечаем.

На гродненской земле победители определялись в многоборье, отдельных видах и групповых упражнениях. Свои фавориты были здесь у каждого.







К примеру, воспитанницы гродненской школы художественной гимнастики уже давно приучили своих поклонников к пополнению медальной копилки на соревнованиях различного уровня. Сказать, что для юных граций нашей области Олимпийские дни оказались чрезвычайно успешными нельзя, но без заветных «викторий» одни из сильнейших участниц соревнований не остались.

Почитателей самого красивого и изящного вида спорта гродненские спортсменки, к примеру, порадовали «серебром» в финале групповых упражнений с лентами среди гимнасток 2005-2007 годов рождения.





Подопечные известного тренера по художественной гимнастике Натальи Алиевой признаются: их выступление – не предел мечтаний, высшей ступеньки пьедестала лишило отсутствие полной сплоченности.

– В новом составе занимаемся месяца три, — поясняет участница команды София Дыгун. – Конечно, выступили достойно, но показали не все, на что способны. Но мы не расстраиваемся, ибо знаем, что большим победам предшествует и огромная работа в гимнастическом зале. Обязательно будут другие соревнования, а значит, наступит и день, когда мы сможем реабилитироваться.





Бронзовым призерам в групповом упражнении с мячами из Минска справиться с легким волнением помогает поддержка друг друга. Свои слабые места столичные гимнастки знают хорошо. Говорят, на этих соревнованиях мелкие погрешности в выступлении не позволили подняться на две ступеньки выше, поэтому их основная задача на сегодня – устранение допущенных промахов.

– Если бы мы не хотели достичь большего, то, наверное, и не оставались бы в этом виде спорта, – рассуждает двенадцатилетняя Николь Савченко. –Будем дальше работать над собой, усложнять программу выступлений, чтобы однажды сменить «бронзу» на «золото» и оправдать надежды своего тренера Инны Жуковой.







Стоить отметить, что Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике оказались результативными именно для минчан. Сборная города Минска одержала победу в командном первенстве. На втором и третьем месте соответственно расположились команды Гомельской и Могилевской областей.

Ольга ЗАЕНЧКОВСКАЯ

Фото: Михаила ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/