ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куда обращаться в экстренных случаях нашим гражданам за границей. Номера телефонов

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Куда обращаться в экстренных случаях нашим гражданам за границей. Номера телефонов

Номера телефонов загранучреждений Республики Беларусь на случай экстренной связи:

Польша — +48 694 459 554
Литва — +370 699 59 434
Латвия — +371 6 732 53 21
Украина — +38 050 406 23 30
Эстония — +372 580 14 707
Россия — + 7 495 777 66 44

Официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номера телефонов загранучреждений Республики Беларусь на случай экстренной связи: Польша — +48 694 459 554 Литва — +370 699 59 434 Латвия — +371 6 732 53 21 Украина — +38 050 406 23 30...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анна Чиж-Литаш: «У меня такая миссия – я хочу в своих книгах показывать жизнь реальных людей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика