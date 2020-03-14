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Куда обращаться в экстренных случаях нашим гражданам за границей. Номера телефонов
14.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Номера телефонов загранучреждений Республики Беларусь на случай экстренной связи:
Польша — +48 694 459 554
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Номера телефонов загранучреждений Республики Беларусь на случай экстренной связи: Польша — +48 694 459 554 Литва — +370 699 59 434 Латвия — +371 6 732 53 21 Украина — +38 050 406 23 30...
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