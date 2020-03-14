Назван единственный материк без коронавируса

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Единственным материком, на котором не были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, назвали Антарктиду. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.





lenta.ru Согласно интерактивной карте, на которой в режиме реального времени фиксируются случаи заражения, в Антарктиде никто не болеет COVID-19. На континенте проживают несколько тысяч человек — сотрудники полярных станций, пишет





Согласно последним данным, более 153 тысяч человек в мире заражены коронавирусом. Число погибших составляет свыше 5,7 тысячи, более 72,5 тысячи человек излечились. В России число зараженных ранее выросло до 59 человек. Все заболевшие посещали в последние две недели Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.





Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.



