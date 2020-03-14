Бобровое царство и живительные родники. Миранка — река, наполняющая жизнью Мир и его околицы

Источник материала: Полымя

Тихая и спокойная, порой задумчивая и даже меланхолическая… Именно такое впечатление сложилось о реке Миранка после путешествия вдоль ее берегов и знакомства с расположенными вблизи достопримечательностями.





Интересна версия происхождения названия реки Миранка, которая является правым притоком Уши. Не исключено, что название поселения Мир связано не с социальным термином «мир», а все-таки с обозначением водного объекта – речушки, протекающей через городской поселок. Дело в том, что славянская община, которая основала поселение на берегу реки, принесла это название с собой с юга. А поскольку переселенцы-славяне перемещались по рекам, останавливались на речных берегах, название Мир было сначала приспособлено к речке, а потом перенесено на поселение.

Миранка берет свое начало между деревней Симаково и агрогородком Оюцевичи. Затем она течет по равнине на север к поселку Мир, где минует известный Мирский замок. Считается, что именно с помощью воды из Миранки в ХIV веке заполнялся замковый ров. Благодаря тому, что г.п. Мир вошел в программу комплексного широкомасштабного благоустройства поселков городского типа Гродненщины, в 2018 году были проведены работы по углублению русла реки с благоустройством береговой линии.

Более чем исчерпывающе и полно река Миранка описана в Географическом словаре Королевства Польского и других славянских стран – польской энциклопедии в 15 томах, изданной в 1880-1902 годах: «Miranka, быстрая река в Новогрудском повете, берет начало между селами Симаково и Оюцевичи; далее протекает по равнине в направлении на север около застенка Заполье, фольварка Оюцевичи, Выгода, местечко Мир; далее протекает около застенка Горачки, далее пересекает гостинец, ведущий из Мира до села Жуков Борок. Около села Прилуки поворачивает под простым углом на запад и впадает в Ушу, приток Немана. Длина около 3-х миль. Кроме нескольких ручьев, не имеет притоков и пополняется только источниками с холмистых околиц. Во время разливов часто причиняет большой вред плотинам и мельницам».

Говоря современным языком цифр, длина Миранки составляет 22 км, площадь водозабора – 85 км кв., ширина русла – от 2-х до 3-х метров. Местами долина реки заболочена, но пригодна для сенокосов и пастбищ скота.

Безусловно, описывать Миранку можно только в контексте городского поселка Мир, где столетиями мирно сосуществовали разные народности. И каждая из них привносила в культуру Мира что-то свое. В результате и получилось ни на что не похожее местечко, которое оставляет незабываемые впечатления у туристов.

Река Миранка протекает в непосредственной близости от центра городского поселка, где сосредоточено огромное количество памятников архитектуры и истории, рассказывать о которых можно часами.

Первое, что обращает на себя внимание в центре Мира, – это костел и церковь, которые разделены между собой главной площадью поселка. Костел святого Николая был построен Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой в честь его небесного покровителя святого Николая в XVI веке. За свою долгую историю храм не раз страдал во время войн, в XIX веке и вовсе был перестроен в церковь. В 1940-ые годы был закрыт и только в 1990-е вновь открылся как костел. По другую сторону площади – Троицкая церковь, которая также была построена в XVI веке. Долгое время она была униатской, сегодня же – действующий православный храм. Несколько лет тому прихожане церкви отметили знаковое событие: 27 июля 2017 года обновленный купол Свято-Троицкой церкви возвысился над г.п. Мир.





Примечательным неселенным пунктом, недалеко от которого протекает Миранка, является небольшая деревенька Горячки. Летом 2018 года для посетителей здесь открыл двери новый объект агроэкотуризма Кореличчины – агроусадьба “Горячки”, которая предлагает всем желающим отдых с приставкой “эко”. На месте современной усадьбы когда-то стоял дом с вековой историей, хозяева которого прислуживали при дворе Радзивиллов. Александр Лапа, владелец агроусадьбы, планирует организовать экологическую тропу вдоль берега Миранки, где существуют настоящее бобровое царство и сохранились руины мельницы Радзивилов. Всего в нескольких десятках метров от руин прямо на глазах, поднимая мелкий песок, бьет родник, вода из которого кристально чистая и приятная на вкус. Местные жители облагородили источник, и сегодня не только миряне, но и гости городского поселка приезжают сюда за природным эликсиром.

Интересно, что на Кореличчине кроме Миранки-реки и Миранки-деревни, такое же название имеет и гидрологический заказник республиканского значения. Создан он в 1996 году для стабилизации гидрологического режима рек Неман и Уша. Ядром заказника является Волчье болото, которое известно как крупное месторождение торфа. Флора типична для данного региона. Здесь чередуются сосняки, ельники, черноольшаники, а также фрагменты дубрав и кленовников. Растительный мир богат и разнообразен. Говоря о фауне заказника, нельзя не упомянуть о небольшом зверьке, занесенном в Красную книгу Республики Беларусь – барсуке. Также здесь обитают такие редкие виды птиц как сипуха, черный аист, малая чайка и др.

Гидрологический заказник является частью популярного туристического маршрута “Новогрудок-Мир-Несвиж”. А это значит, что здесь проводятся экскурсии, оборудованы места для отдыха, популярна фотоохота, водные прогулки по рекам Неман и Уша.

Оксана ЯНУШ

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