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В нынешнем году на городские маршруты в Лиде выйдут шесть новых автобусов МАЗ

14.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В нынешнем году на городские маршруты в Лиде выйдут шесть новых автобусов МАЗ

Город вошел в состав 11 регионов страны, включенных правительством в комплексный план ускоренного развития.

Конкретный комплексный план развития Лидского района на период до 2020 года включает 17 направлений. Одно из них – развитие городского пассажирского транспорта.

– Лиде с ее стремительным развитием, формированием микрорайона Индустриальный сегодня явно не хватает подвижного состава, поэтому ОАО «Гроднооблавтотранс закупает по лизингу 6 автобусов МАЗ-203 для городских перевозок, – рассказал «ГП» заместитель генерального директора Анатолий Баканов. – Это надежная техника, в каждом автобусе можно перевозить порядка 100 пассажиров.

В качестве базовой модели развития Лиды выбрана стратегия сбалансированного развития района как крупного промышленного центра. Ключевых точек роста четыре: повышение эффективности предприятий реального сектора экономики и наращивание потенциала промышленного комплекса, сельское хозяйство, сфера услуг, а также малый и средний бизнес.

 
 
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Город вошел в состав 11 регионов страны, включенных правительством в комплексный план ускоренного развития. Конкретный комплексный план развития Лидского района...
 

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