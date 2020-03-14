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В нынешнем году на городские маршруты в Лиде выйдут шесть новых автобусов МАЗ
Источник материала: Lida.Info
Город вошел в состав 11 регионов страны, включенных правительством в комплексный план ускоренного развития.
Конкретный комплексный план развития Лидского района на период до 2020 года включает 17 направлений. Одно из них – развитие городского пассажирского транспорта.
– Лиде с ее стремительным развитием, формированием микрорайона Индустриальный сегодня явно не хватает подвижного состава, поэтому ОАО «Гроднооблавтотранс закупает по лизингу 6 автобусов МАЗ-203 для городских перевозок, – рассказал
В качестве базовой модели развития Лиды выбрана стратегия сбалансированного развития района как крупного промышленного центра. Ключевых точек роста четыре: повышение эффективности предприятий реального сектора экономики и наращивание потенциала промышленного комплекса, сельское хозяйство, сфера услуг, а также малый и средний бизнес.
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Город вошел в состав 11 регионов страны, включенных правительством в комплексный план ускоренного развития. Конкретный комплексный план развития Лидского района...
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