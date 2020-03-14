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Гродненские пограничники рассказали, кого с полуночи поляки впустят на свою территорию

14.03.2020 21:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает телеграм-канал «Гродно Медиа Group» со ссылкой на официального представителя Гродненской пограничной группы Надежду Масевич, c 00.0015 марта ограничивается движение в пунктах пропуска на белорусско-польской границе.

Гродненские пограничники рассказали, кого с полуночи поляки впустят на свою территорию
На участке Гродненской пограничной группы по инициативе польской стороны прекращается движение в пункте пропуска «Лесная». Движение в пунктах пропуска «Брузги», «Берестовица», «Гродно» на железнодорожных станциях Гродно и Брузги, Свислочь будет осуществляться с ограничениями. Въехать на территорию Польши смогут только следующие категории физических лиц:

граждане Республики Польша;
иностранные граждане, которые являются мужем/женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;
иностранные граждане, имеющие карту поляка;
руководители дипломатических миссий и персонал дипломатических и консульских учреждений, а также члены их семей;
иностранные граждане, имеющие право постоянного или временного пребывания на территории Польши;
иностранные граждане, управляющие транспортным средством для перевозки товаров.
Ограничительные меры вызваны опасностью распространения коронавируса и будут действовать до особого распоряжения. Командование Гродненской пограничной группы рекомендует учитывать эти сведения при планировании поездок за рубеж.

«Мне очень жаль сообщать вам, что мы вводим новое правило: если вы не являетесь гражданином нашей страны, сейчас не время для поездок, для посещения друзей, — цитирует министра внутренних дел Мариуша Каминьского wyborcza.pl. — Граница закрыта. Конечно, есть некоторые исключения для тех иностранцев, которые работают и остаются здесь на законных основаниях. Если они находятся за границей и хотят вернуться в Польшу в качестве места для жизни и работы, они могут вернуться, но условие одно: 14 дней карантина».

Фактически, это означает, что съездить в Польшу обладателям карты поляка можно, но там придется задержаться на 14 дней.
 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает телеграм-канал «Гродно Медиа Group» со ссылкой на официального представителя Гродненской пограничной группы Надежду Масевич, c 00.0015 марта...
 
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