ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что с владельцем "Марко"?

14.03.2020 21:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова подтвердил, что у отца не коронавирус.

Напомним, что на этой неделе в соцсетях начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска«Народные новости Витебска» связались с сыном бизнесмена Павлом Мартыновым, который является директором фабрики «Сан-Марко».

— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.

Министерство здравоохранения Беларуси также назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова подтвердил, что у отца не коронавирус.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изящество, красота и кураж. В Гродно завершились Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по художественной гимнастике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика