|
Что с владельцем "Марко"?
Источник материала: Партизан
Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова подтвердил, что у отца не коронавирус.
Напомним, что на этой неделе в соцсетях начала распространяться информация о том, что обувной магнат и бывший сенатор Николай Мартынов скончался от заболевания коронавирусом в одной из больниц Минска.
— Информация о смерти отца не соответствует действительности, он лежит в больнице, но у него нет коронавируса, — рассказал нашему изданию Павел Николаевич.
Министерство здравоохранения Беларуси также назвало фейком информацию о смерти крупного белорусского бизнесмена.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сын владельца обувного холдинга «Марко» Николая Мартынова подтвердил, что у отца не коронавирус.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)