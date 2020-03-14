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Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди
14.03.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На белорусско-польской границе образовались немалые очереди легковых автомобилей.
Все дело в том, что в скором времени
Как сообщает Госпогранкомитет, в настоящее время самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Брест» — более 120 авто. Почти в два раза меньше скопилось в «Брузгах» — более 50. В «Берестовице» ожидает более 20.
В ГПК отметили, что сегодня в полночь Польша на десять дней закрывает границу для иностранцев.
Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши: «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных: «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам:
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На белорусско-польской границе образовались немалые очереди легковых автомобилей. Все дело в том, что в скором времени Польша закроет въезд для иностранцев в...
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