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Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

14.03.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На белорусско-польской границе образовались немалые очереди легковых автомобилей.

Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

Все дело в том, что в скором времени Польша закроет въезд для иностранцев в связи с COVID-19, а поэтому белорусские граждане (в основном жители сопредельных территорий) спешат «смотаться» в Евросоюз на «закупы».

Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

Как сообщает Госпогранкомитет, в настоящее время самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Брест» — более 120 авто. Почти в два раза меньше скопилось в «Брузгах» — более 50. В «Берестовице» ожидает более 20.

Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

В ГПК отметили, что сегодня в полночь Польша на десять дней закрывает границу для иностранцев.

Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши: «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных: «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам:

  • гражданам Польши;
  • гражданам, которые являются мужем, женой или детьми граждан Польши или находятся под опекой граждан Польши;
  • гражданам, имеющим карту поляка;
  • руководителям дипломатических миссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей;
  • гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания на территории Польши;
  • гражданам, управляющим транспортным средством для перевозки товаров.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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