Кому-то сейчас будет очень стыдно. Смотрите, какие «шедевры» нам прислали на «Доску позора»

Источник материала: Tut.by

Капитальный ремонт — это не всегда красиво и качественно. За многие «шедевры», которые нам прислали читатели и сами строители на « Доску позора », кому-то сейчас будет очень стыдно.

Минск, улица Радужная, 4/1. Во втором подъезде заменили радиатор. Оцените, как «эстетично» его подключили. Мастерства не утаишь!



Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Филатова, 6. В доме делали капитальный ремонт. Жильцы сообщают, что «электрики решили действовать по старинке, без излишеств. Проводку так и оставили висеть клоками на фасаде дома».





В соседнем доме № 7, вероятно, те же электрики работали. Смотрите, как «красиво» они развели проводку в первом подъезде. Капремонт закончился здесь два месяца назад.









Минск, проспект Рокоссовского, 98. У жителей после капремонта появились вопросы к строителям: кто их учил так криво делать перегородки? И почему канализационная труба в подвальном помещении 3-го подъезда отклонилась от вертикали?









Минск, улица Маршала Лосика, 27. Это новый дом, сдан полтора года назад. На единственной дорожке к остановке от всех четырех подъездов при малейшем дожде образуется лужа. Видимо, очень качественно и «по уровню» уложена плитка.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица «Правды». Здесь обнаружилась вот такая детская площадка. Автор фото предлагает назвать ее «аквапарк под открытым небом».



Фото предоставлено читателем

Дорожка к домам № 55 и 57 по улице Шаранговича в Минске. Люди пишут, что в этом году плитку здесь разобрали, а собирать не стали. Теперь здесь лужа и заботливо уложенная «качелька"-переправа, которая обливает грязной водой, если на нее наступить. Обойти все это безобразие сложно, но можно. Но уже надоело.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Якубова, 48. Здесь неделю назад взялись чинить тротуар и сняли плитку. На этом ремонт поставили на паузу, и люди вынуждены пробираться по грязи и песку. А после дождя там еще и глубокая лужа появилась.



Фото предоставлено читателем

Вот такая пешеходная и автомобильная дорожки в Могилеве находятся в новой части района Казимировка на подходе к домам 19, 21, 25, 27 по улице Грюнвальдской. Уйти и прийти домой чистым удается редко, а в дождь или снег так и вовсе невозможно.



Фото предоставлено читателем

Могилев, улица Воровского, 18. Здесь уже не первый год проваливается асфальт. Нам сообщают, что этой яме уже больше года.









Ждановичи, улица Парковая. Люди жалуются на благоустройство возле домов № 1 и № 3: после дождя огромные ямы превращаются в лужи, земля перед входами в некоторые жилые подъезды провалилась, нет уличного освещения. Ну вы сами все можете видеть на фото.













Минск, улица Ленина, 6. В кадр читателя попала очень грязная игровая площадка: «состояние горки такое, что кажется, что ее выкопали на мусорке и за неимением другого здесь поставили. А еще мусор и бутылки как снаружи, так и внутри».









Гомель, улица Свиридова, 1, корпус 2. Проезжая часть во дворе, похоже, ни разу не ремонтировалась.









Минск, улица Кабушкина, 53. Здесь восстанавливали пешеходную дорожку, но почему-то до конца дело не довели.



Фото предоставлено читателем

Гродненский микрорайон частной застройки Каменка. Люди, которые получили здесь участки под строительство, столкнулись с неразрешимой проблемой: они не могут подъехать к своей земле. Осенью 2019 года здесь производились работы по разбивке улиц и их планировке. Были выполнены только подготовительные работы, дорогу так и не сделали. Счастливые обладатели участков в недоумении, как продолжать дальнейшее строительство.









Минск. Фото сделано на перекрестке улиц Сухоревской и Шаранговича, подъезд к продуктовому магазинчику. Здесь отсутствует благоустройство, абсолютно.



Фото предоставлено читателем

Могилев, микрорайон Спутник. Люди пишут, что уже несколько лет наблюдают из своих окон такую картину.



Фото предоставлено читателем

Пинск, улица Каштановая, 4. Дом построился семь лет назад, а дорожку так до сих пор некому закончить.



Фото предоставлено читателем

«Фронтовая дорога» в городе Могилеве к социально значимому объекту — рынку. Пишут, что когда-то здесь был асфальт.



Фото предоставлено читателем

Минск. Люди жалуются на состояние дороги между домом № 32 по улице Кунцевщина и магазином «Азарэнне»: «Она в ужасном состоянии, во время дождя там собирается вся вода, подхода к двум пешеходным дорожкам нет, нужно постоянно прыгать через лужи».



Фото предоставлено читателем

Борисов. Разломанные ступеньки у входа магазинов «Природа» и «Автозапчасти» по проспекту Революции.









Жлобин. Здесь секцию забора заменили дорожным знаком «Лебядзёўка». С обратной стороны его даже покрасили.





Будка сторожа на тротуаре напротив дома по улице Кижеватова, 80, в Минске. Нам пишут, что лестница в нее мешает пешеходам ходить по тротуарам.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.