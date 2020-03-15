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Кому-то сейчас будет очень стыдно. Смотрите, какие «шедевры» нам прислали на «Доску позора»
Источник материала: Tut.by
Капитальный ремонт — это не всегда красиво и качественно. За многие «шедевры», которые нам прислали читатели и сами строители на «
Минск, улица Радужная, 4/1. Во втором подъезде заменили радиатор. Оцените, как «эстетично» его подключили. Мастерства не утаишь!
Минск, ул. Филатова, 6. В доме делали капитальный ремонт. Жильцы сообщают, что «электрики решили действовать по старинке, без излишеств. Проводку так и оставили висеть клоками на фасаде дома».
В соседнем доме № 7, вероятно, те же электрики работали. Смотрите, как «красиво» они развели проводку в первом подъезде. Капремонт закончился здесь два месяца назад.
Минск, проспект Рокоссовского, 98. У жителей после капремонта появились вопросы к строителям: кто их учил так криво делать перегородки? И почему канализационная труба в подвальном помещении 3-го подъезда отклонилась от вертикали?
Минск, улица Маршала Лосика, 27. Это новый дом, сдан полтора года назад. На единственной дорожке к остановке от всех четырех подъездов при малейшем дожде образуется лужа. Видимо, очень качественно и «по уровню» уложена плитка.
Витебск, улица «Правды». Здесь обнаружилась вот такая детская площадка. Автор фото предлагает назвать ее «аквапарк под открытым небом».
Дорожка к домам № 55 и 57 по улице Шаранговича в Минске. Люди пишут, что в этом году плитку здесь разобрали, а собирать не стали. Теперь здесь лужа и заботливо уложенная «качелька"-переправа, которая обливает грязной водой, если на нее наступить. Обойти все это безобразие сложно, но можно. Но уже надоело.
Минск, улица Якубова, 48. Здесь неделю назад взялись чинить тротуар и сняли плитку. На этом ремонт поставили на паузу, и люди вынуждены пробираться по грязи и песку. А после дождя там еще и глубокая лужа появилась.
Вот такая пешеходная и автомобильная дорожки в Могилеве находятся в новой части района Казимировка на подходе к домам 19, 21, 25, 27 по улице Грюнвальдской. Уйти и прийти домой чистым удается редко, а в дождь или снег так и вовсе невозможно.
Могилев, улица Воровского, 18. Здесь уже не первый год проваливается асфальт. Нам сообщают, что этой яме уже больше года.
Ждановичи, улица Парковая. Люди жалуются на благоустройство возле домов № 1 и № 3: после дождя огромные ямы превращаются в лужи, земля перед входами в некоторые жилые подъезды провалилась, нет уличного освещения. Ну вы сами все можете видеть на фото.
Минск, улица Ленина, 6. В кадр читателя попала очень грязная игровая площадка: «состояние горки такое, что кажется, что ее выкопали на мусорке и за неимением другого здесь поставили. А еще мусор и бутылки как снаружи, так и внутри».
Гродненский микрорайон частной застройки Каменка. Люди, которые получили здесь участки под строительство, столкнулись с неразрешимой проблемой: они не могут подъехать к своей земле. Осенью 2019 года здесь производились работы по разбивке улиц и их планировке. Были выполнены только подготовительные работы, дорогу так и не сделали. Счастливые обладатели участков в недоумении, как продолжать дальнейшее строительство.
Могилев, микрорайон Спутник. Люди пишут, что уже несколько лет наблюдают из своих окон такую картину.
Пинск, улица Каштановая, 4. Дом построился семь лет назад, а дорожку так до сих пор некому закончить.
«Фронтовая дорога» в городе Могилеве к социально значимому объекту — рынку. Пишут, что когда-то здесь был асфальт.
Минск. Люди жалуются на состояние дороги между домом № 32 по улице Кунцевщина и магазином «Азарэнне»: «Она в ужасном состоянии, во время дождя там собирается вся вода, подхода к двум пешеходным дорожкам нет, нужно постоянно прыгать через лужи».
Борисов. Разломанные ступеньки у входа магазинов «Природа» и «Автозапчасти» по проспекту Революции.
Будка сторожа на тротуаре напротив дома по улице Кижеватова, 80, в Минске. Нам пишут, что лестница в нее мешает пешеходам ходить по тротуарам.
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
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