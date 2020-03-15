Уже точно. Власти Литвы объявили карантин и все-таки закрывают границы

Об этом стало известно после заседания правительства страны. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис объявил, что карантин вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник, пишет delfi.lv. В связи с карантином в Литву запретят въезд иностранцев, за исключением некоторых категорий. Также власти Литвы сократят количество пунктов пропуска, через которые можно будет попасть в страну. Число зараженных коронавирусом в Литве сейчас — 8 человек.
— Литовское правительство <…> решает объявить карантин по всей Литовской Республике, — заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.
С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будет закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных.
Вот полный список ограничений, который вводится в Литве после объявления карантина:
Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.
Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.
Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.
Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.
Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды навынос.
Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.
Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.