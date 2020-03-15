Уже точно. Власти Литвы объявили карантин и все-таки закрывают границы

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом стало известно после заседания правительства страны. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис объявил, что карантин вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник, пишет delfi.lv. В связи с карантином в Литву запретят въезд иностранцев, за исключением некоторых категорий. Также власти Литвы сократят количество пунктов пропуска, через которые можно будет попасть в страну. Число зараженных коронавирусом в Литве сейчас — 8 человек.





— Литовское правительство <…> решает объявить карантин по всей Литовской Республике, — заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства .

С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будет закрыто большинство магазинов, за исключением продовольственных.

Вот полный список ограничений, который вводится в Литве после объявления карантина:

Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды навынос. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказывать необязательные услуги. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения. Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта. Гостиницы при необходимости должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать. Образовательные учреждения остаются закрытыми. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность, пишет delfi.lt.

Четыре из пяти наших соседок закрыли границы

Напомним, первой о закрытии своих границ заявила Украина. В ночь с 15 на 16 марта иностранцы не смогут въехать в страну, также Украина не будет пропускать и транзитных пассажиров.

Затем о закрытии границ заявила Польша . Остались считанные минуты до того момента, как начнет действовать запрет на въезд иностранцев.

Латвия вводит запрет в ночь с 16 на 17 марта.

Что делать, если вы оказались в экстренной ситуации в карантине за границей?

МИД советует звонить в посольства Беларуси. Экстренные телефоны для связи:

Польша - +48 694 459 554

Литва - +370 699 59 434

Латвия - +371 6 732 53 21

Украина - +38 050 406 23 30

Эстония - +372 580 14 707

Россия - + 7 495 777 66 44