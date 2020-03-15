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Импортных продуктов в белорусских магазинах станет меньше

15.03.2020 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые импортные продукты если не исчезнут, то их станет меньше. И уже к концу года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено сократить количество товара из-за рубежа до 15%, а до конца 2030-го – ещё на 1%, сообщает «ОНТ».

«Это сделают не для того, чтобы «насолить» гурманам, а чтобы выполнить доктрину продовольственной безопасности страны», - поясняется в сообщении на официальном сайте телеканала.

««Дорблю» или хамон из магазинов, вероятно, не пропадут (благо, есть и белорусские аналоги. Так чего же конкретно станет меньше? Завозного растительного масла, шоколада, яблок, творога, овощей и фруктов», - проинформировал «ОНТ».

«Мы покрываем практически 85% всего продовольствия, необходимого нашему населению. И завозим по импорту в основном товары так называемого критического импорта. То есть это товары, которые мы в силу климатических условий не производим в Республике Беларусь. Например, ананасы, финики, кофе, какао», - процитировал телеканал начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова. «Действительно высокого качества у нас в стране это и молоко в богатом ассортименте, полки просто ломятся (если простым языком) от мяса, от молочной продукции, кондитерские и хлебобулочные изделия», - отметил Богданов.

«А вот за разнообразие импортной гречки и риса беспокоиться, уверяют, не стоит. Так что ризотто по итальянскому рецепту – приготовите! А если вдруг на полках не найдёте бельгийского шоколада, не беда: всегда есть свой, натуральный и по вкусу каждому», - говорится в публикации на сайте «ОНТ».
 
 
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Некоторые импортные продукты если не исчезнут, то их станет меньше. И уже к концу года. Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено сократить...
 
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