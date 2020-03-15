«Тампон любви». Что это такое и как работает

Источник материала: Tut.by

«Недавно с подругами узнали, что появились тампоны, которые позволяют заниматься любовью в критические дни, при этом ни женщина, ни мужчина его не чувствуют. Так ли это на самом деле?», — с таким вопросом обратилась одна из читательниц DELFI Woman. Рассказываем.



Maru Lombardo, unsplash.com

По словам автора книги «Все, что вы должны знать о тампонах» Нэнси Фридман, женщины в Египте уже в XV веке до нашей эры пользовались мягкими папирусными тампонами, в Древнем Риме их производили из шерсти, в Японии — из бумаги, в Африке — из травы, а на Гавайях — из папоротника. В свою очередь первый современный тампон был запатентован в 1933 году.

Главное преимущество этого средства гигиены — возможность в критические дни плавать, например, в бассейне или купаться в море во время отдыха, посещать сауну, заниматься фитнесом, танцами, носить обтягивающие вещи — одним словом, чувствовать себя более свободно.

Однако во время секса большинству приходилось его вынимать: оставить внутри не представлялось возможным. Но, как выяснилось, с недавних пор есть и такая опция.

Заниматься сексом теперь действительно можно с тампоном внутри, но не с любым, а специальным — он мягкий, без вытяжной нити, не меняет положение при движении и не ощущаются внутри, поскольку распределяется по влагалищу таким образом, что повторяет физиологию полового органа, препятствует вытеканию, в какой бы позе женщина ни пребывала.



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«Был у меня один случай, когда мужчина жаловался, что „натер себе мозоль“ даже со специальным „тампоном для любви“, но это, наверное, очень нежный мужчина был. На самом деле мужчины его не чувствуют, но лучше им не говорить о его наличии, тогда не будут о нем думать», — говорит гинеколог Оксана Бабула.

У большинства женщин в «эти дни» отмечается всплеск либидо. Во время месячных сексом заниматься можно, только не рекомендую в те дни, когда сильно кровит, поскольку во время оргазма может быть заброс крови из матки через маточные трубы в брюшную полость, это нехорошо и может вызвать в будущем проблемы с репродуктивным здоровьем. В те дни, когда кровит минимально (мажет), можно получать удовольствие и ни в чем себе не отказывать".

Обычно менять тампон рекомендуется каждые 4−8 часов, но в данном случае специалист советует вытащить его сразу после полового акта и сходить в туалет. «Поскольку веревочки нет, то потяните тампон за язычок пальцем. Как правило, у женщины длина указательного пальца равна длине влагалища, так что проблем не будет», — отмечает Оксана Бабула.

Гинеколог добавляет, что такой тампон в числе прочего защищает женщину от различных заболеваний: шейка матки во время критических дней приоткрыта, а кровь — крайне благоприятная среда для бактерий, с кровью в уретру могут попасть бактерии и вирусы, способные привести к воспалениям. «Риск инфекций очень большой во время месячных, поэтому, если вы решили заняться сексом, то надо использовать либо тампон, либо презерватив». В то же время помните, что гигиенические тампоны не предохраняют от беременности.