ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляки заявляют о самой высокой за 20 лет поддержке членства в НАТО

15.03.2020 08:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.

Об этом информирует польский Центр исследований общественного мнения (CBOS).

“Поддержка членства Польши в НАТО сейчас является самой высокой за историю наших исследований: 83%. При этом 53% поддерживают безусловно. Против высказались лишь 2% опрошенных”, - отмечает CBOS, заметив, что не определились по этому поводу 9% поляков.

По данным социологов, перед вступлением в НАТО, в феврале 1999 года, этот шаг поддерживали 60% поляков, 11% были против, а 23% воздержались от оглашения своей позиции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
15 марта - День Конституции Республики Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика