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Поляки заявляют о самой высокой за 20 лет поддержке членства в НАТО
Источник материала: Партизан
Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.
Об этом информирует польский Центр исследований общественного мнения (CBOS).
“Поддержка членства Польши в НАТО сейчас является самой высокой за историю наших исследований: 83%. При этом 53% поддерживают безусловно. Против высказались лишь 2% опрошенных”, - отмечает CBOS, заметив, что не определились по этому поводу 9% поляков.
По данным социологов, перед вступлением в НАТО, в феврале 1999 года, этот шаг поддерживали 60% поляков, 11% были против, а 23% воздержались от оглашения своей позиции.
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Членство в НАТО поддерживают 83% граждан Польши, это наивысший показатель со времени присоединения страны к Альянсу в 1999 году.
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