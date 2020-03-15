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15 марта - День Конституции Республики Беларусь

15.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> И человек - как высшая ценность государства. Именно эту идею провозглашает Основной Закон страны - Конституция Республики Беларусь.

- Ее главенствующая роль по отношению к другим законодательным актам неоспорима и гарантирована, ведь именно конституция определяет сегодня основные цели, идеи, а также политические, экономические, социальные, правовые принципы развития белорусского общества и государства, содержит права и обязанности граждан, которые надо знать и соблюдать. Причем еще со школьной скамьи, - убежден директор ГУО «Средняя школа № 11 г.Пинска» Степан ВАБИЩЕВИЧ. - Ранее основы конституционного строя в нашей стране изучались в рамках школьной программы в 11-м классе, с нынешнего года знания о них дает учебный предмет «Обществоведение» уже в 9-м классе, что подтверждает значимость Основного Закона страны для учащихся не только старших классов, но и среднего звена. Работая учителем обществоведения, на своих занятиях стремлюсь воспитывать у ребят патриотические качества, больше внимание уделяю возможностям, которые имеются у них для реализации в жизни своих прав - на образование, труд, охрану здоровья, участие в культурной жизни, свободу слова и многих других.

Что касается самого Степана Ивановича, то он успешно реализует тесным образом права на образование и на труд. После школы получил высшее образование в Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина, закончив исторический факультет по специализации «История и социально-политические дисциплины». 11 лет работал учителем истории и обществоведения в средней школе № 17 г. Пинска, а с 2016-го руководит педагогическим коллективом средней школы № 11 г. Пинска.

Имея право на охрану здоровья, а здоровье - это основной ресурс для достижения поставленных целей, он убежден, что состояние его во многом зависит от самого человека. Потому ведет здоровый образ жизни, увлекается игровыми видами спорта - по душе ему футбол и волейбол.

Реализуя свое право на духовное развитие, с удовольствием посещает выставки, концерты, активно участвует в общественно значимых мероприятиях, на которые особенно богат был минувший год, когда Пинск имел официальный статус культурной столицы страны. Впрочем, в нашем старинном городе с его богатым культурным наследием и традициями возможности приобщаться к достижениям культуры есть всегда.

- Являясь педагогом, на уроках стараюсь доказать ребятам, насколько важно приобщаться к общественной жизни, участвовать в работе молодежных организаций, где можно раскрывать свои способности, организаторские качества, просто быть полезным, участвуя, скажем, в благотворительных акциях, оказывая помощь людям, которые остро нуждаются в ней, - говорит Степан Иванович. - Учащиеся, как граждане нашей страны, с раннего возраста должны не только знать о своих многочисленных правах, но и понимать свою ответственность перед обществом и государством, высшей ценностью которого является человек.

Наталья КИРКОВЕЦ
Фото Анны ВЕРЕНИЧ
 
 
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И человек - как высшая ценность государства. Именно эту идею провозглашает Основной Закон страны - Конституция Республики Беларусь. - Ее главенствующая роль по...
 
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