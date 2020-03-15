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Масленицу отпраздновали в каждом учреждении образования Несвижчины

15.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Праздничные мероприятия в рамках Масленичной недели прошли в каждом учреждении образования Несвижчины.

Отрадно, что неподдельный интерес к проведению обрядов и традиций белорусского народа проявлен не только школами, но и дошкольными учреждениями образования района. Наиболее ярко прошли мероприятия Масленичной недели с участием детей и родителей в ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства», «Сновский ясли-сад», «Дошкольный центр развития ребенка «Солнышко» д. Рудавка», «Ясли-сад № 5 г. Несвижа».

Масленицу отпраздновали в каждом учреждении образования Несвижчины

Дети и родители приняли участие в обрядово-театрализованных представлениях, традиционных масленичных гуляньях, хороводах и плясках, спортивных состязаниях, народных забавах, мастер-классах.

Надолго запомнятся масленичные гулянья детям и родителям Погорельцевской средней школы. Игровая программа «Широкая Масленица» увлекла присутствующих не только большим блинным ассортиментом, но и предсказаниями блинного астрологического прогноза. Учащимися школы было подготовлено театрализованное представление «Блины», которое доставило максимум удовольствия зрителям. Итогом мероприятия стал коллективный танец «Печем блины».

Коллективом Затурьянского УПК д/с-СШ совместно с Затурьянским сельским клубом подготовлено массовое театрализованное представление. Веселые скоморохи, Масленица зазывали детей водить хороводы, пить чай с блинами. Конкурсная программа предусматривала бой подушками, бег в мешках, перетягивание каната и другие развлечения. По итогам праздника яблоня в школьном саду была украшена разноцветными лентами как символ наступления весны.

Праздник удался и в Липском УПК д/с-СШ, где на протяжении всей недели проходили тематические мероприятия, знакомство детей с традициями Масленицы. Ярким финалом стал субботний праздник, где ребята смогли не только посоревноваться и поиграть, но и отведать вкусное угощение.

В СШ № 2 г.п. Городея в рамках праздничного гулянья учащиеся в доступной театрализованной форме узнали традиции празд-нования Масленицы. Самым главным персонажем на празднике была Госпожа Масленица, которая веселила всех собравшихся, водила с детьми хороводы, пела песни, играла в русские народные игры «Ручеек», «Гори, гори ясно». Ребята исполняли частушки, зазывали весну, состязались в силе и ловкости. Праздник закончился чаепитием с вкусными и пышными блинами с вареньем и различными начинками.

Почитая народные праздники и традиции, мы растем духовно, приобщаясь к многовековой народной мудрости, национальной культуре наших предков.

Анна Богдан,

заведующий сектором социальной и воспитательной

работы управления по образованию,

спорту и туризму Несвижского райисполкома.

 


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Праздничные мероприятия в рамках Масленичной недели прошли в каждом учреждении образования Несвижчины. Отрадно, что неподдельный интерес к проведению обрядов и
 
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