Трамп сдал анализы на коронавирус. Результат - отрицательный

















"Вчера вечером после того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - говорится в заявлении врача.





Трамп решил сдать анализы на коронавирус вскоре после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару во Флориде.





Ранее СМИ сообщали, что как минимум пять членов бразильской делегации заразились коронавирусом. Симптомы вируса, в частности, были выявлены у главы пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена. Среди заразившихся оказался и мэр Майами Фрэнсис Суарез. Результаты теста у самого Болсонару - отрицательные.





Также в субботу стало известно, что супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом.





"Анализы, проведенные в последние часы во дворце Монклоа, людям, близким к премьер-министру, дали положительный результат в случае его супруги Бегоньи Гомес. Как с Гомес, так и с председателем [правительства] все в порядке, оба остаются во дворце Монклоа и постоянно следуют профилактическим мерам, установленным органами здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-служба испанского кабмина.





Жесткие меры





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зафиксировала более 9,7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая, а общее число заразившихся в мире превысило 142 тысячи человек. На данный момент, по данным ВОЗ, скончались 5393 человека.





Тем временем в самом Китие пандемия постепенно идет на спад: за последние сутки в стране выявлено 20 новых случаев заболевания, умерли 10 человек, из больниц выписали 1370 пациентов.





По всему миру продолжают вводиться жесткие профилактические и карантинные меры. Так, власти Эстонии и Эквадора запретили иностранцам въезд в страну, латвийская авиакомпания "airBaltic" отменила все свои полеты с 17 марта, а одна из крупнейших круизных компаний Royal Caribbean приостановила круизы во всем мире.





Пандемия постепенно охватывает все новые страны: за последние часы стало известно о первых случаях заболевания в Конго и в ЦАР.



