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В автомобиле белоруса, следовавшего на родину, польские таможенники обнаружили 16 килограммов янтаря
Источник материала: Партизан
Сотрудники дорожного таможенного управления в пункте пропуска «Тересполь» на белорусско-польской границе 12 марта остановили для проверки легковой автомобиль «Шевроле».
Как сообщает интернет-портал terespol.net, в ходе проверки машины, за рулем которой был гражданин Беларуси, служебная собака таможенников по кличке Меццо указала им на крыло автомобиля. Сотрудники таможни нашли там тайник, в котором были спрятаны кусочки янтаря диаметром 7-8 мм.
Всего при осмотре автомобиля таможенники извлекли из тайников 16 килограммов янтаря. По предварительным оценкам, его рыночная стоимость составляет 80 тысяч злотых (или около $20,5 тысячи).
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В автомобиле белоруса, следовавшего на родину, польские таможенники обнаружили 16 килограммов янтаря
Сотрудники дорожного таможенного управления в пункте пропуска «Тересполь» на белорусско-польской границе 12 марта остановили для проверки легковой автомобиль...
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