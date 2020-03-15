В автомобиле белоруса, следовавшего на родину, польские таможенники обнаружили 16 килограммов янтаря













Как сообщает интернет-портал terespol.net, в ходе проверки машины, за рулем которой был гражданин Беларуси, служебная собака таможенников по кличке Меццо указала им на крыло автомобиля. Сотрудники таможни нашли там тайник, в котором были спрятаны кусочки янтаря диаметром 7-8 мм.





Всего при осмотре автомобиля таможенники извлекли из тайников 16 килограммов янтаря. По предварительным оценкам, его рыночная стоимость составляет 80 тысяч злотых (или около $20,5 тысячи).