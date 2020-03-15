Критически похудела, специально себя накручивала и расходилась с мужем. Что сделала для кино Люба Аксенова

Источник материала: Tut.by

Молодая, красивая и талантливая — в актрисе Любови Аксеновой отлично сочетаются три этих превосходных качества. Ее любят зрители, а она платит им взаимностью — прекрасной актерской игрой. Сегодня она празднует свой первый серьезный юбилей — 30-летие. Вспоминаем важные даты и проекты в жизни этой успешной артистки.





Любовь (тогда еще Новикова) — москвичка. Родилась 15 марта 1990 года в столице тогда еще советского государства. Папа будущей звезды — военный, а мама — фармацевт. В детстве у Любы была целая куча разных увлечений.

«Бальными танцами я занималась до десяти лет. Потом мне разонравилось, и я стала тратить много времени на уроки. У меня была языковая школа, нагрузка большая, учиться было нелегко. Моим хобби лет с семи были горные лыжи. В итоге я перешла на сноублейды — короткие скоростные лыжи без палок. Я их до сих пор люблю».





После окончания школы девушка с легкостью поступила в ГИТИС (мастерскую Шейнина), хотя не особенно рассчитывала на то, что преодолеет конкурсный отбор и даже подготовила для себя запасной аэродром — юридический факультет. Но актерская профессия, по всей видимости, оказалось ее призванием: начиная с первого курса Любовь считалась одной из самых перспективных студенток своего учебного заведения. Случались с Любовью во время учебы в вузе и хулиганские истории. После одной из таких актриса навсегда завязала с алкоголем.

«В институтские годы попробовала разный алкоголь. Однажды я напилась до беспамятства. У подруги на празднике стала запивать шоты соком, а оказалось, в стакане был коктейль. И я весь его выпила. А дальше просыпаюсь — голова болит, ничего не помню, а надо в институт на танец… Встала и поехала. Но было тяжело. И еще я обнаружила, что у меня руки все изрисованы ручкой, а на бицепсе Гомер Симпсон «набит». А на танец нужно надевать специальное боди с глубоким вырезом. Я одолжила у подружки какую-то накидку, но все равно все увидели. Шутили потом: «Ну что, потусила?»





Свою первую работу в кино Любовь получила в 2010 году в сериале «Наши соседи». И сразу вслед за ней сыграла звездную роль Кристины Панфиловой в «Закрытой школе». Зрители также запомнили появление актрисы в популярных сериалах «След» и «Универ. Новая общага».

Но все же, наверное, не было такого другого успешного сериала с Любовью Аксеновой в главной роли, как «Мажор». Все три сезона зрители с замиранием сердца следили за судьбой ее героини.

На большие экраны Аксенова попала в 2012-м, сыграв одну из главных ролей в художественном фильме «Рассказы».

В 2013-м году в прокат выходят сразу несколько картин с ее участием, а сама Любовь выходит замуж. Ее избранником стал продюсер и режиссер Павел Аксенов. Пара поженилась спустя всего три месяца после начала отношений. И вот уже 7 лет как вместе.

«Я не верила раньше в такие истории, но мы были вместе практически с первого дня знакомства. Мы просто как два ручья стеклись в одну реку и были неразлучны. И вещи эти как-то сами перебрались. И место само организовалось. И кольцо оказалось на пальце. Удивительным образом с тех пор ничего особенно не поменялось — это моя искренняя радость».





Любовь и Павел по праву считаются одной из самых привлекательных пар в российском кинематографе. Везет Любови и на красивых партнеров на экране. В разное время ее напарниками становились Максим Матвеев в «Любит не любит» (2014), Павел Прилучный в сериале «Мажор», Петр Федоров в триллере «Родина». Супруг к актерам, с которыми его жена появляется в откровенных сценах, не ревнует и во всем ее поддерживает.

«Он все мои работы смотрит. Мой муж сам работает в сфере кино и знает изнанку процесса. Конечно, он в первую очередь мужчина. Но, во всяком случае, муж не демонстрирует свою ревность и не подает виду, если ему что-то не нравится. Он, так же как и я, делает акцент на актерской работе, а не на том, в каком виде я появляюсь на экране. Мой муж, наоборот, меня очень поддерживает, когда предстоят съемки в откровенных сценах. Безусловно, в самом начале моей карьеры в кино были моменты, когда я очень переживала, возникали противоречия внутри. Но как раз Паша помогал мне расслабиться и настроиться на волну творчества».

Помог любимый супруг и вжиться в образ, который долго не давался актрисе. В фильме «Без меня».

«Моя героиня Ксюша теряет любимого мужчину, и нет никого, кто мог бы его заменить. У меня никогда не было подобного опыта. И я договорилась с мужем о разъезде на время. Это был очень интересный эксперимент, потому что за эти семь лет, кажется, не было ни дня, когда бы мы не общались, не созванивались, не списывались. Я поговорила с Пашей, и он на удивление легко согласился, что да, давай, это будет интересным опытом. Он снял квартиру. Мы договорились на месяц с правом на звонок, если что-то случится или я пойму, что пора заканчивать. И мы не общались. Я ходила в места, где мы обычно бывали вдвоем. Я искала. Причем это происходило непроизвольно. Такие вещи машинальные. Что-то увидела или узнала интересное — хочется поделиться. Утром пусто. Меня ненадолго хватило. Всего недели на две, но какие-то сцены из «Без меня» были сняты как раз в это время».

2016−2018 выдались у Любови Аксеновой очень успешными. В ее послужном списке появляются очень разноплановые роли в кассовых картинах: принцесса вампиров в фэнтези-боевике «Ночные стражи», жена космонавта в байопике «Салют-7» и большая оригиналка Василиса из фильма «Гуляй, Вася!». Кстати, на съемках в «Васе» было немало сложностей, но Любовь в итоге с ролью справилась на отлично:

«На читках и репетициях все время что-то не получалось. Мы крутим так и эдак, не смешно, и все тут! Я уже говорю режиссеру: «Слушай, ну найди другую актрису, которая тебе это сделает». А он отвечает: «Я тебя утвердил и хочу, чтобы это делала ты». Я: «Значит, сделаю!». Мы договорились, что я все время буду в образе, даже вне съемок. Оставаться Васей постоянно. И была единственным человеком, которому позволялось грубить режиссеру — было даже такое условие, чтобы я не переставала быть стервой ни на минуту. Было непросто, и, конечно, очень радует и льстит, что «Вася» стала настолько популярной. Не ожидала!»

Особняком стоит работа в сериале «Бывшие», где Любови довелось сыграть страдающую от наркозависимости Яну. Актриса исхудала до невозможности (настолько, что даже временно прекратились бесконечные сплетни о ее якобы беременности) и постоянно накручивала себя, чтобы быть на взводе в кадре.

«Проблемы, которые приходится преодолевать Яне, типичны для современных молодых людей, растущих в изобилии и дезориентированных. И за ее противоречивыми и агрессивными порой поступками можно разглядеть яростное желание найти свое место в жизни, стать счастливой. Мне кажется, поняв ее, многим удастся понять и друг друга. Я и сама немало времени потратила, чтобы осознать это все, и еще больше усилий, чтобы превратиться в Яну. Наркоманы же почти не едят, я села на жесткую диету и обнаружила, что голод делает меня раздражительной. Как раз то, что и было нужно для роли».

Амбиции актрисы простираются далеко за российский кинорынок. На нее работает агент, который постоянно договаривается для Любы о кастингах в зарубежных проектах. Она пробовалась в «Kingsman: Золотое кольцо» и нашумевший сериал «Острые козырьки». Пока, увы, неудачно. Но Аксенова не оставляет надежды принять участие в западном проекте.

«Я бы сказала, что перспективы там есть не только у меня, но и у русских актеров вообще. Недавно вышел сериал «МакМафия», где много русских ребят снималось. Будут и другие достойные картины. Что приятно — западные режиссеры не просто интересуются, а приглашают приехать, пообщаться, зовут на серьезные пробы. Когда я впервые туда приехала, то поразилась, насколько люди хотели, чтобы у меня все получилось. И получается еще лучше».





Любовь Аксенову номинировали на профессиональный приз ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино как лучшую актрису второго плана. Но достались ей совершенно другие награды: в 2019 году она стала самой популярной актрисой года по версии сайта Кино-Театр.Ру, а также (с удивлением для себя) заняла второе место в ежегодном рейтинге самых сексуальных женщин России, публикуемом журналом Maxim.

«У нас какое-то невероятное количество очень эффектных женщин, которые просто завораживают… Меня еще в детстве научили искать красоту во всем, что вижу, и понимать, насколько она разная и уникальная. И когда слышу, что я очень красивая, жалею, что не могу увидеть, какой меня видят со стороны. Ведь кто-то в инстаграме мной восхищается, а кто-то сусликом называет».

Впрочем, тех, кто называет звезду «сусликом», все же намного меньше, чем любящих поклонников. Их значительно прибавилось после старта в сентябре 2019 года комедийного сериала «Триада». Здесь у Аксеновой роль в любовном четырехугольнике, трое из участниц которого еще и беременны.

Сейчас поклонники Любы следят за судьбой ее героини в новом сезоне «Содержанок» (режиссером которых стала белоруска Даша Жук). Критики уже назвали ее главным украшением сериала: «Наблюдать за тем, как Аксенова перевоплотилась в столь эгоистичную и расчетливую даму — сплошное удовольствие, уж поверьте». Любовь скромно улыбается и признается, что о лучшей своей роли она еще пока только мечтает и даже не представляет, какой она могла бы быть:

«Мне, например, нравится то, что делает Кристофер Нолан. Я бы не отказалась с ним поработать. А еще с Виктором Шамировым. Я бы хотела еще раз с Петром Бусловым поработать — он один из моих любимых режиссеров. С Андреем Звягинцевым, Анной Меликян, Борисом Хлебниковым… Моя цель, скорее, больше сосредоточена на самой работе. Мне нравится быть в процессе, осваивать мастерство, наполнять персонажей, оживлять их, развивать их и развиваться самой. И если мой труд будет резонировать и находить отклик в сердцах зрителей — это одна из лучших наград».