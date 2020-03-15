ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евро-2020 могут провести в декабре - СМИ

15.03.2020 08:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Летом будут доигрывать национальные чемпионаты.





На видеоконференции УЕФА с 55 ассоциациями-членами будут обсуждать вариант с переносом Евро-2020 на декабрь этого года, сообщает The Telegraph.

Этот вариант будут рассматривать из-за необходимости летом доиграть чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса в Европе.

Кроме этого, Евро-2020 также могут перенести на 2021 год, а шансов на проведение турнира в ранее запланированные сроки летом практически нет.

Напомним, из-за вспышки пандемии коронавируса уже прекращены все топ-чемпионаты Европы, а также Лига чемпионов и Лига Европы. В Украине играют без зрителей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом будут доигрывать национальные чемпионаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Cегодня - День Конституции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
15.03.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика