Евро-2020 могут провести в декабре - СМИ

















На видеоконференции УЕФА с 55 ассоциациями-членами будут обсуждать вариант с переносом Евро-2020 на декабрь этого года, сообщает The Telegraph.





Этот вариант будут рассматривать из-за необходимости летом доиграть чемпионаты, которые в данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса в Европе.





Кроме этого, Евро-2020 также могут перенести на 2021 год, а шансов на проведение турнира в ранее запланированные сроки летом практически нет.





Напомним, из-за вспышки пандемии коронавируса уже прекращены все топ-чемпионаты Европы, а также Лига чемпионов и Лига Европы. В Украине играют без зрителей.