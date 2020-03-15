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Cегодня - День Конституции

15.03.2020 08:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси отмечается День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года.



За 26 лет в главный закон страны дважды вносили изменения и дополнения. Возможно, в ближайшем будущем ее ждет еще одно преобразование — по поручению президента Конституционный суд уже подготовил свое видение изменений.

В начале 90-х в Беларуси действовала Конституция 1978 года. Основной закон под независимую Беларусь переписывала конституционная комиссия, которую создал Верховный совет БССР. Группа была разделена на две подгруппы: одна состояла из партийных номенклатурщиков, вторая была «оппозиционной». Как рассказывал экс-депутат Валентин Голубев, в их «оппозиционную» группу входил и депутат Александр Лукашенко.

Интересно, что в разработке в разное время было около 10 проектов Конституции, которые отличались пунктом про полномочия президента. Один из проектов, подготовленный в 1992 году, вообще не предусматривал поста президента. По словам Голубева, если бы тот вариант был утвержден, Беларусь стала бы парламентской республикой с законодательным органом в 120 человек. Руководителем страны номинально стал бы глава парламента.

Но уже к концу 1993 года большинство в парламенте стало склоняться к тому, чтобы президент не только был в Конституции, но и чтобы он стал главой исполнительной власти. В итоге депутаты голосовали за Конституцию именно с таким положением.

Правда, в своем первоначальном виде Конституция просуществовала недолго. В 1995 году начался конфликт Лукашенко с Конституционным судом, который тал активно отменять многие указы президента как неконституционные.

А уже в августе 1996 года Лукашенко инициировал референдум, главным вопросом которого было принятие Конституции 1994 года с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предложенными президентом.

Поправки в главный закон страны касались баланса сил между главой государства и парламентом. Президент вместо парламента получал полномочия назначать референдумы, а также высших должностных лиц в стране: генпрокурора, главу и членов правления Нацбанка, половину состава и председателя ЦИК, Конституционного суда, весь состав и председателей Верховного и Высшего хозяйственного судов, председателя Комитета госконтроля (до 1996 года — Контрольная палата).

Президент также мог без согласования с парламентом назначать ключевых министров (обороны, внутренних дел, финансов, иностранных дел и т.д.), получил право распускать парламент, издавать декреты и указы, которые, при противоречии с законом становились выше его по юридической силе.

По объявленным позже официальным итогам голосования избиратели поддержали президента по всем его четырем вопросам с результатами от 80 до 88%.

Спустя восемь лет, в 2004 году, в Конституцию снова внесли изменение. И снова одно из ключевых — из нее исключили ограничение на два срока для президента. Предложение Александра Лукашенко поддержали 88% избирателей при 90%-ной явке.


Когда перепишут Конституцию в третий раз?


Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. На «Большом разговоре» в прошлом году Александр Лукашенко пояснил, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента — как они (члены Конституционного суда. — Прим. редакции) это видят. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной, — сказал Лукашенко.

Что касается сроков, когда будет принят новый основной закон, президент заявил, что «это будет не пять лет, а гораздо меньше». Но, отметил он, точно после президентских выборов, которые должны пройти в этом году.

Во время прошлогоднего послания народу и парламенту Лукашенко заявил, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.

— Надо не властью делиться, надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти, — сказал Лукашенко, пояснив, что за экономику должно отвечать правительство вместе с парламентом и Нацбанком.

Президент заверил, что не будет предпринимать попытку сделать так, что «Лукашенко вроде ушел, но не ушел».

— Этого в стране не будет! Я вам точно обещаю. Я думаю о будущем своей страны, а не о своей личной власти, — подчеркнул он.

11 марта нынешнего года глава Конституционного суда Петр Миклашевич сообщил узкому кругу журналистов, что в рамках разработки изменений в Основной закон изучены Конституции 50 стран.

— Надо сохранить те положения конституционные, которые показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. Соответственно, внести определенные коррективы в этом направлении. Сейчас на государственном уровне создана более расширенная комиссия из представителей парламента и других органов, ученые привлечены. Они будут наряду с нашими предложениями анализировать и другие предложения. Потом уже будет следующий этап, когда будет предложено всем гражданам нашей страны принять активное участие во внесении предложений по изменению Основного закона страны, — заявил Миклашевич в эфире телеканала СТВ
 
 
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В Беларуси отмечается День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года.
 
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