Поздравление Президента Республики Беларусь с Днем Конституции

Источник материала: Вороновская газета





Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции!

Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества на нашей земле.

Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью.

Соблюдая нормы Основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека.

Желаю всем крепкого здоровья и счастья, а нашей суверенной Беларуси — мира и процветания.

Александр Лукашенко.