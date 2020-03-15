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Поздравление Президента Республики Беларусь с Днем Конституции
15.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Конституции!
Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути развития государства и общества на нашей земле.
Преемственность национальных правовых традиций, использование лучших достижений мирового законодательного опыта нашли отражение в Конституции. Ее принятие определило главные цели нашей новейшей истории. Истории, в которой права и свободы граждан приобретают приоритетное значение, а люди и справедливое к ним отношение становятся главной ценностью.
Соблюдая нормы Основного закона, мы обеспечиваем слаженную и эффективную работу всех ветвей власти, согласие в обществе, построение конкурентоспособной экономики, проведение эффективной социальной политики, направленной на создание благоприятных условий для достойного развития каждого человека.
Желаю всем крепкого здоровья и счастья, а нашей суверенной Беларуси — мира и процветания.
Александр Лукашенко.
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции! Этот праздник стал символом свободы и независимости белорусского народа, многовекового пути...
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