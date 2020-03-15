В Китае заражение коронавирусом идет на спад, заболевание проникло почти в 130 стран

Источник материала: Вороновская газета





Число стран, откуда пришли сообщения о первых случаях заражения, приблизилось к 130, между тем, в Китае вспышка продолжает идти на спад. Об этом сообщает ТАСС.

За минувшие сутки список стран, в которых появились первые случаи заражения, пополнили четыре африканских государства — Намибия, Республика Конго, Руанда и ЦАР, два островных государства Карибского бассейна — Сент-Люсия и Антигуа и Барбуда, а также расположенная у восточных берегов Африки Республика Сейшельские Острова. А сегодня Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Узбекистана заявило о том, что в стране зарегистрирован первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Его выявили у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции. И в Экваториальной Гвинее у 42-летней женщины, которая вернулась неделей ранее из Мадрида, также подтверждено заражение. Об этом сегодня заявило министерство здравоохранения страны.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения на утро 15 марта, в мире заразились более 142,6 тыс. человек, умерли 5393.

В Китае, по информации Государственного комитета по делам здравоохранения, за сутки заразились 20 человек, вылеченных и выписанных из больниц — 1370. Вместе с тем, число летальных случаев за сутки выросло на 10. Всего за время распространения коронавируса в Китае заболели 80844 человек, выздоровели 66911, умерли 3199. Больше всего заражений и летальных исходов приходится на провинцию Хубэй и город Ухань.

В Европе распространение коронавируса нового типа продолжается: в Испании количество случаев заражения за сутки выросло на 1,5 тыс., до 5,7 тыс. Число летальных исходов в стране приближается к 200. Властям королевства пришлось последовать примеру Италии и ограничить передвижение жителей по стране, запрет будет действовать в течение 15 дней. В самой Италии, ставшей эпицентром вспышки коронавируса в Европе, умер уже 1441 человек (175 за последние сутки), число инфицированных достигло 17750 (2795 за сутки).

В США 13 марта был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации. По данным телекомпании CNN, количество случаев заражения возросло до 2795, умерли 57 человек.

В России число подтвержденных случаев увеличилось с 45 до 59.

Чтобы не допустить распространения инфекции на своей территории, некоторые страны закрывают государственные границы . Перекрыла все границы и запретила въезд иностранцам Польша: особый режим будет действовать до 24 марта. Литва также закрыла въезд для иностранцев, за исключением тех, у кого есть вид на жительство или разрешение на работу. Кроме того, эта балтийская республика восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией, то есть на внутренних границах Евросоюза. Ограничительная мера пока не коснется грузового автотранспорта.

Норвегия закроет с 16 марта порты и аэропорты и введет усиленный погранконтроль: в стране зафиксированы уже 907 случаев заражения коронавирусом и два летальных исхода.

Закрывает государственную границу Эквадор: с 16 марта устанавливается запрет на въезд иностранцев, а с 17 марта — эквадорцев и резидентов страны. Часть пограничных пунктов закрывает с понедельника Парагвай.

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