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Почтальон на селе – «народная должность»

15.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Тамара Сидоренко и Елена Рябченко, жительницы Старой Буды, – родные сестры и коллеги по работе. Только с одной лишь разницей: Тамара Федоровна, младшая из сестер, приходится начальником для старшей – Елены Федоровны. Но эти «жизненные противоречия» совсем не мешают им жить и работать, а совсем наоборот.

Почтальон на селе – «народная должность»

Почтальон на селе – «народная должность»

Все дело в том, что Тамара Федоровна уже 10 лет заведует отделением почтовой связи в Старой Буде, а Елена Федоровна не многим около пяти месяцев трудится у нее в подчинении почтальоном. И их родственный тандем во многом помогает и в работе.
Старая Буда – деревня по нынешним меркам немаленькая, более 300 жителей. Тамара и Елена – не коренные жительницы. В 1986 году после чернобыльской аварии их родители переехали сюда из Брагинского района и обрели вторую родину. Женщины обзавелись семьями, осели здесь и никуда не собираются уезжать. Это я все к чему? Тамару и Елену в Старой Буде все знают, уважают. Да и занимают они, я бы сказала, «народные должности». Ведь почтальон на селе сегодня и источник новостей, и помощник, и, если хотите, даже психолог. В самом отделении связи, помимо почтовых услуг, и деньги можно снять, заказать и купить товары первой необходимости. А если здоровье не позволяет, то Елена Федоровна обязательно вместе со свежей прессой их доставит прямо домой.

Сестры отмечают, что сельчане, несмотря на компьютерный век, по-прежнему выписывают газеты и журналы, предпочитают полистать хрустящие бумажные страницы. Всегда с нетерпением ждут районку, которая ходит почти в каждый дом, Гомельскую праўду, Советскую Белоруссию, тем более что в самом разгаре подписка на периодические издания на второй квартал.

По признанию Елены Федоровны, порой и после работы, в выходные дни к ней обращаются односельчане. И она всегда идет им навстречу.

Фото Ирины Палубец

 
Теги: Новости
 
 
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Тамара Сидоренко и Елена Рябченко, жительницы Старой Буды, – родные сестры и коллеги по работе. Только с одной лишь разницей: Тамара Федоровна, младшая...
 
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