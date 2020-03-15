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Конституционный суд РФ экстренно заседает по поправкам в Конституцию

15.03.2020 11:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заседание сделали закрытым.

Конституционный суд России в экстренном режиме приступил в субботу к проверке закона о поправке к Конституции, который ранее подписал российский президент Владимир Путин, сообщает Би-би-си.

Запрос президента о соответствии поправок главам 1, 2 и 9 Конституции был принят к рассмотрению сразу после подписания. Его полный текст опубликован на сайте президента России.

Закрытое заседание КС по этому делу сейчас идет, несмотря на выходной день, в бывшем здании Сената на Сенатской площади в Петербурге, подтвердили Би-би-си в КС.

Судья-докладчик по этому делу в официальном сообщении КС о рассматриваемых делах не указан. Кто из 15 судей не участвует в рассмотрении поправки к Конституции, в КС не сообщают.

Как стало известно Би-би-си, в заседании не участвует судья Константин Арановский, выступавший в особом мнении по другому делу (в декабре прошлого года) против закрепленного теперь поправкой к Конституции признания Россией правопреемства в отношении СССР. 12 марта председатель КС Валерий Зорькин заявлял, что Арановский находится на больничном.

"письменного производства" публично не оглашаются, а только публикуются на сайте суда.

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До сих пор в аналогичном экстренном режиме КС рассматривал лишь запрос президента об одобрении договора о присоединении Крыма к России. Договор был подписан в Кремле 18 марта 2014 года, поступил в тот же день в КС поздно вечером и на следующее утро - 19 марта 2014 года - оперативно и единогласно был одобрен Конституционным судом.

На официальное изучение запроса в заседании и вынесение одобрительного постановления объемом в 14 страниц у судей тогда ушло около трех часов. На вопрос "Коммерсанта" о спешке Валерий Зорькин тогда ответил, что это "диктовали события" и "просьба президента": "Мы не должны сидеть до морковкина заговенья", - заявлял он.

Поскольку договор на тот момент не был ратифицирован, Зорькин подчеркивал, что КС не берется отвечать "за все практические действия, которые будут в результате его временного применения". В аналогичной ситуации КС находится и сейчас: как будет применяться его заключение о поправке в Конституцию, если в одной или нескольких поправках будут выявлены противоречия ее основным главам, законом о поправке не урегулировано.
 
 
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