Гендиректор Wizz Air обратился к пассажирам в связи с коронавирусом

Источник материала: Аргументы и факты

Генеральный директор авиакомпании Wizz Air Йожеф ВАРАДИ обратился с заявлением к пассажирам в связи с распространением коронавируса. «АиФ» публикует полный текст обращения.

«Мы понимаем, что Вы можете быть обеспокоены из-за распространения коронавируса (COVID-19). Поэтому я хочу заверить Вас в том, что Ваша безопасность и здоровье – основной приоритет для нашей компании.

В связи со вспышкой заболевания мы приняли ряд дополнительных мер для защиты пассажиров, в том числе ввели регулярную дезинфекцию самолетов, предоставили одноразовые дезинфицирующие салфетки для пассажиров, отменили рейсы в зоны заражения и провели другие профилактические мероприятия. Воздух внутри наших современных самолетов так же чист, как в больничных операционных. Мы много раз меняем его, пропуская через высокоэффективные воздушные фильтры HEPA, которые удаляют 99,97 % вирусов и бактерий, переносимых по воздуху. Наши сотрудники знают, как выявить симптомы заболевания у пассажиров во время посадки на борт, и что делать, если симптомы проявятся во время полета, чтобы препятствовать распространению вируса и минимизировать риск для остальных пассажиров. Мы делаем всё возможное, чтобы защитить Ваше здоровье и здоровье Ваших близких.

Будьте уверены – наша команда прилагает все необходимые усилия, и мы следим за развитием ситуации в тесном контакте с властями и органами здравоохранения всех стран, в которых мы выполняем перелеты. Если расписание Вашего рейса недавно было изменено, мы просим Вас самостоятельно внести изменения в заявку на бронирование, используя инструменты на нашем сайте. Для этого войдите в свой профиль WIZZ или откройте ссылку в электронном письме, которое мы прислали владельцу бронирования. Пожалуйста, попробуйте решить проблему самостоятельно, используя инструменты на нашем сайте, прежде чем обращаться в Службу поддержки клиентов. В настоящее время наши сотрудники перегружены, поэтому ответ может занять много времени.

Я лично благодарю Вас за понимание и уверяю, что мы будем работать на пределе возможностей, чтобы ограничить влияние сложившейся ситуации на расписание рейсов, и Ваши планы не нарушатся. При этом Ваша безопасность и здоровье всегда будут для нас основным приоритетом».