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В двух отелях в Египте туристов закрыли на карантин
Источник материала: Партизан
В гостиницах Шарм-эль-Шейха и Хургады выявили лиц с подозрением на коронавирус. Отдыхающих просят сохранять спокойствие.
Туристов, отдыхавших в гостиницах Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада в Египте, отправили на карантин. Об этом в ночь на 15 марта сообщило в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.
В этих отелях выявлены лица с подозрением на заражение коронавирусом.
"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.
Туристы каких стран находятся в закрытых отелях, ведомство не уточнило.
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В гостиницах Шарм-эль-Шейха и Хургады выявили лиц с подозрением на коронавирус. Отдыхающих просят сохранять спокойствие.
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