Как уберечь себя от коронавируса ОНТ: советы Минздрава

ОНТ. Дело в том, что медики уже столкнулись с фактом, когда человек скрыл информацию о нахождении в Италии и вовремя не обратился за помощью, сообщает





В итоге пришлось изолировать всех, с кем он контактировал по приезду, – всего 91 человек. При этом представитель ВОЗ в нашей стране отметил: слаженная работа эпидемиологической службы, которую сохранили в Беларуси, позволяет держать ситуацию под контролем.



