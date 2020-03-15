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Как уберечь себя от коронавируса ОНТ: советы Минздрава
Источник материала: Партизан
Всех, кто вернулся из-за границы, просят не скрывать информацию о передвижениях и самочувствии. А в течение двух недель лучше отказаться от посещений людных мест и визитов к родственникам. Минздрав вынес рекомендации, как уберечь себя от коронавируса. Они касаются и массовых мероприятий.
Дело в том, что медики уже столкнулись с фактом, когда человек скрыл информацию о нахождении в Италии и вовремя не обратился за помощью, сообщает
В итоге пришлось изолировать всех, с кем он контактировал по приезду, – всего 91 человек. При этом представитель ВОЗ в нашей стране отметил: слаженная работа эпидемиологической службы, которую сохранили в Беларуси, позволяет держать ситуацию под контролем.
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Всех, кто вернулся из-за границы, просят не скрывать информацию о передвижениях и самочувствии. А в течение двух недель лучше отказаться от посещений людных мест и...
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