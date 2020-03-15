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Почему гомельский флагшток вызывает далекие от патриотизма чувства

15.03.2020 11:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И чем эта история напоминает колхоз у Нарочи.

Новость о флагштоке, на который гомельские власти задумали потратить около 650 тысяч долларов, напомнила мне одну историю из середины нулевых. Как-то я спросил знакомого работника одного из колхозов, греет ли ему душу красный флаг, который в его хозяйстве поднимали в те годы в честь передовиков, пишет "Солидарность".

Ответ тогда прозвучал в полушутливом тоне. Мол, да пусть хоть американский флаг вывешивают, лишь бы зарплату платили, солярку давали сливать и комбикорм домой в карманах носить…

Сегодня такой флагшток стоит в центре Занарочи, но выглядит он удручающе. Судя по рассказам местных жителей, расположенное на берегу Нарочи хозяйство переживает не лучшие дни. И не оно одно. Расспросы о зарплатах вызывают у людей горькие улыбки. Многие уезжают в поисках работы в Польшу и Литву.

Возмутившая гомельчан дорогостоящая идея чиновников — это проекция происходящего в наших деревнях на всю страну. Воюющая седьмой год Украина дышит стабильной Беларуси в затылок: украинские зарплаты догоняют наши с каждым годом. Польские и литовские зарплаты выманивают рабочую силу из страны. Разрыв между столицей и регионами стремительно растет, разница в зарплатах между самым богатым и самым бедным районом страны достигла тысячи рублей.

Но некоторым чиновникам все нипочем, словно на дворе все те же «медовые годы», когда белорусы в общей своей массе в обмен на хорошую зарплату закрывали глаза на разного рода украшательства за счет бюджета.

Впрочем, хоть непомерные аппетиты гомельских властей и впечатляют — от «золотого» туалета до не менее драгоценного флагштока — их поведение не назовешь уникальным. Ведь есть с кого брать пример: вспомним и дворец для судей с люстрами и фонтанами на сотни тысяч долларов, и спортивные состязания, от которых из экономии отказываются богатые страны.
 
Теги: Новости
 
 
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