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Артисты с аутизмом из Беларуси выпускают премьеру за премьерой

15.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Терапия искусством. В Беларуси с успехом проходят постановки единственного в стране детского инклюзивного театра. У трети артистов диагноз «аутизм», рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Максим Лагун – один из ведущих артистов театра. Он там с самого основания, уже четыре года. Если сначала был замкнут и ни с кем не общался, то сейчас на сцене чувствует себя уверенно. У подростка даже появилось любимое амплуа.

«Я хулигана играю. Роль нравится, потому что я даже кулаками показывать умею», – говорит артист инклюзив-театра Максим Лагун.

Хулигана Максим сыграл в спектакле по мотивам произведения Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Актеры прониклись сюжетом. Главные темы – одиночество, безразличие, непонимание – близки многим. На сцене Купаловского театра спектакль прошел с аншлагом.

«Его очень хорошо восприняли зрители, потому что это действительно красивый спектакль, трогательный. Было около 80 детей, все были в восторге», – отмечает помощник художественного руководителя Театра им. Янки Купалы Ольга Куликовская.

В театральной труппе – около 30 детей с аутизмом. Они играют на равных со своими коллегами, никаких поблажек нет. Кто справляется – тот на сцене. На первых порах для многих из них выдержать два часа репетиций и выступление было непосильной задачей. Теперь их сверстники и сами учатся многому у особенных ребят.

«Мы им показываем основные действия – как надо что-то сказать, с какой интонацией. А мы у них учимся смелости», – говорит артистка инклюзив-театра Ольга Молотовник.

«От нас они берут открытость. Чтобы они не волновались, если что-то не так. Я беру от них спокойствие, память. Многие из них очень хорошо запоминают. Если бы я так мог, было бы супер», – говорит артист инклюзив-театра Глеб Курейчик.

Раскрепостить детей, научить их общаться и открыть в себе новые способности – главные задачи проекта. Возможностей для этого – масса.

В театре репетируют еще один нашумевший спектакль – «Восемь чувств или рождение человека». Он о сложных переживаниях взрослеющих детей, о том, как найти себя в постоянно меняющемся мире. Каждая постановка ставит перед подростками новые задачи.

«Это уже третий или четвертый спектакль, половину музыки к которому пишут дети. Также они работают с костюмами и режиссерские куски придумывают», – отмечает продюсер инклюзив-театра Леонид Динерштейн.

Особенные участники труппы, как и все актеры, любят внимание и аплодисменты. Со своей стороны они обещают почаще радовать и удивлять поклонников премьерами. Ближайшая состоится уже в мае. Инклюзив-театр готовит премьеру спектакля по мотивам произведения Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника».



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Участники детского инклюзивного театра, как и все актеры, любят внимание и аплодисменты.
 
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