Аналитик: В Беларуси может повториться кризис 2009 года

По словам эксперта, белорусские компании уже теряют деньги. Однако в первую очередь кризис затронет Беларусь через реальный сектор, и придет он из России, так как это крупнейший экспортный рынок для Беларуси.





– Возникнут трудности у российских предприятий, и они снизят экспорт белорусского продукции. Мы видим снижение российского рубля по отношению к белорусскому. Значит, для россиян наши товары станут дороже. Значит, белорусские предприятия будут меньше зарабатывать, снизится приток валюты в страну, – поясняет Вадим Иосуб.





Если у Беларуси будет меньше иностранной валюты, будет больше давление на белорусский рубль, а это значит, будет риск девальвации, считает эксперт. Подобным образом в Беларуси отразился финансовый кризис 2008 года. 1 января 2009 года доллары в обменниках подорожали на 20,45%.





– Аналогично развивалась ситуация в 2008-2009 годах. Тогда кризис серьезно затронул Россию. В начале 2009 года он дошел до Беларуси, тогда мир уже начал подниматься от кризиса, а к нам это докатилось, – вспоминает Вадим Иосуб.