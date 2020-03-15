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Аналитик: В Беларуси может повториться кризис 2009 года

15.03.2020 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что будет с белорусским экономикой на фоне пандемии коронавируса, объясняет в интервью Радыё Свобода старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

По словам эксперта, белорусские компании уже теряют деньги. Однако в первую очередь кризис затронет Беларусь через реальный сектор, и придет он из России, так как это крупнейший экспортный рынок для Беларуси.

– Возникнут трудности у российских предприятий, и они снизят экспорт белорусского продукции. Мы видим снижение российского рубля по отношению к белорусскому. Значит, для россиян наши товары станут дороже. Значит, белорусские предприятия будут меньше зарабатывать, снизится приток валюты в страну, – поясняет Вадим Иосуб.

Если у Беларуси будет меньше иностранной валюты, будет больше давление на белорусский рубль, а это значит, будет риск девальвации, считает эксперт. Подобным образом в Беларуси отразился финансовый кризис 2008 года. 1 января 2009 года доллары в обменниках подорожали на 20,45%.

– Аналогично развивалась ситуация в 2008-2009 годах. Тогда кризис серьезно затронул Россию. В начале 2009 года он дошел до Беларуси, тогда мир уже начал подниматься от кризиса, а к нам это докатилось, – вспоминает Вадим Иосуб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Что будет с белорусским экономикой на фоне пандемии коронавируса, объясняет в интервью Радыё Свобода старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
 
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